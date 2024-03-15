培力英檢有何不同？由教育部與考生告訴你答案！

從大專院校學生經常使用的社群論壇中，不難看見對於培力英檢（BESTEP）的三大疑問：「培力英檢與其他英檢有何不同」、「考培力英檢能幹嘛」和「如何準備培力英檢」；然而，在日前3/9（六）登場的培力英檢首屆『菁英獎』頒獎典禮上，這些疑惑皆迎刃而解，此外，我們還從考生分享中獲得了準備英檢的重要撇步！

培力英檢自去年上路以來，至今已有來自31所大學、約6千名學子主動報名。 圖／LTTC 提供

培力英檢，與其他英檢有何不同？

雖然，培力英檢屬於自由參加的英檢考試，但自去年上路以來，至今已有來自31所大學、約6千名學子報名參加。

「當初，教育部補助語言訓練測驗中心（LTTC）研發、舉辦並予以補助學生報考培力英檢的初衷，主要是為了讓學生端與大學端能順利銜接全英文授課（EMI）。」教育部高教司專門委員曾新元認為，對學生而言，他們可以透過準備及測驗培力英檢的過程，了解EMI的授課情境及使用學術英文（EAP）和專業英文（ESP）的課程內容；同時，教育部也會將每所學校的學生成績回饋給校方，作為改進大學英文課程、教學及評量方式的依據。

他以中山大學為例指出，校方現正討論如何從大一英文課開始，跟不同科系的專業課程進行銜接，比如在規劃理工學院大一必修英文時，可提早讓學子們認識專業科目的專有名詞，使其能在大二順利銜接專業科目的EMI課程。

曾新元專委表示，3月底LTTC將舉辦「2024雙語教育國際研討會」宣傳培力英檢的信度與效度，期獲得國際採認。 李清宇／攝影

「培力英檢，除了目的性與其他坊間的英檢迥然不同，還有報名免費、採原校考試，絕不增添學生額外的負擔，尤其培力英檢的成績單是經過特別規劃，每位考生都能從成績單上看見自己在聽讀說寫每一部分的表現分析，由此掌握自己英文能力的強弱項，知道接下來該如何加強」，曾新元一針見血地道出培力英檢與其他英檢的不同之處。

表格1、培力英檢，與其他現行英檢的不同之處 陳翌函／匯整、製表

這些大學生，為什麼會主動報名培力英檢？

儘管，參加培力英檢對學生及大學端都能帶來裨益，但曾新元強調，教育部的立場是鼓勵學生報名、絕不強迫的態度，接下來還會積極擴大培力英檢的採認，「比方說，可作為各大專院校的英文學分抵修證明、國際交換生或海外教育計畫申請審核之英文能力證明等，目前更計畫自114學年開始，研究所推甄的英文能力證明也包含培力英檢；另有鑑於教育部與政府部門共為一體，我們也會加快適用於政府部門及國家考試的採認腳步，並循序漸進地推廣至業界。」

對於主動參加培力英檢的學子們而言，他們也有自己報考的緣由和獨到的見解，例如：現正就讀中正大學資管系的吳冠磊，當初報名培力英檢是為了檢視自己自學英文的方式是否有效，他說：「很多人參加英檢都是為了對外證明，如同學歷般；但對我來說，培力英檢是對自己的證明，用來檢視自己英文聽說讀寫的能力和學習方式是否需要修正或哪裡需要加強，尤其報名培力英檢不需花費任何成本，甚至表現好還能獲頒菁英獎的獎金，其實每年都可以參加。」

吳冠磊發現，培力英檢的測驗題型確實偏向學術英文，平日可多閱覽學術性的原文書與科普類的YouTube頗有助益。 李清宇／攝影

成功大學牙醫系學生呂政道則透露，當初收到學校告知培力英檢的訊息後，只是想把握可以免費測試自己英文能力的機會，但沒想到的是在準備和測驗的過程中才赫然發現，培力英檢跟之前認識的其他英檢很不一樣。

他進一步解釋：「培力英檢的考題，包含向學校提交修繕建議、口頭報告自己如何分配學習時間、閱讀像學術性論文的文章等，因此在準備培力英檢時，你會慢慢走入並熟悉學術英文的領域，這對我來說是意想不到的收穫，因為不論是從高中到大學或是從中文轉英文，其實都需要一段適應和練習的時間，而培力英檢可以幫助我們在銜接EMI課程時比較順利，所以我還蠻鼓勵大家報名的。」

呂政道認為，與其他英檢相比，培力英檢比較接近EMI課程與學術性論文。 李清宇／攝影

由首屆菁英獎得主，告訴你如何準備培力英檢

培力英檢自去年才上路，很多大學生不知該如何準備，這回透過首屆菁英獎得主在頒獎典禮上分享自己考出CEFR B2至C1程度的撇步，有助於學子們找到適合自己學習英文的方式；同時，LTTC也精選18篇菁英獎得主的作文並彙編為《培力英檢菁英獎優秀作文選集》，預計3月下旬出版，屆時將免費提供大學端作為學習資源。

培力英檢達CEFR C1程度而獲得首獎者共有兩名，臺灣大學護理系學生洪智浩是其一，他鼓勵大家每天寫英文日記：「這個想法來自於自己以前的中文寫作不好，但透過每日撰寫國中聯絡簿的生活雜記，提升了中文寫作能力，於是從高中開始，我便每天練習英文寫作；另一方面，我覺得教學相長是真的，透過平日教同學們英文，我收穫很多、也不斷地突破自我，才有今天的英文水平。」

洪智浩坦言，自己報考過多益，但從未考過口說與寫作，所以想藉由培力英檢來檢測自己的英文口說和寫作能力，他真心推薦大家來報考！ 李清宇／攝影

另一位是清華大學科技管理學院學生馬虹喜，她分享自己準備培力英檢的方式：「培力英檢官網上的『教學與學習資源』有模擬試題練習，YouTube上也有備考說明，我就是利用這些資源來應考，然後考出了好成績！」

政治大學金融學系學生蕭安蓁也推薦考生善用培力英檢官網及YouTube上的備考說明，她以寫作能力測驗為例指出，影片裡會羅列出慣用語跟轉折詞，對考生來說非常有用；同時，她也將考出CEFR B2+程度的好成績歸功於大一英文課以TED Talk為主，使其能沉浸在全英文的環境中學習。

臺灣科技大學材料科學與工程系學生陳庸華同樣認為沉浸式的環境是訓練英文的絕佳途徑，譬如：指導老師鼓勵學生以英文進行簡報、學長們參加國際研討會以及從生活和旅遊中練習英文等；呂政道則逆向思考，提議考生不妨透過修習EMI課程來熟悉及準備培力英檢的考題。

吳冠磊則推薦觀看科普類的YouTube影片助益頗大，但他也不吝分享自己這次參加培力英檢的失敗經驗：「在口說測驗部分，由於時間控制不佳，無法在限制時間內講完，導致沒拿到C1的成績，所以我建議，在準備培力英檢時一定要模擬考試的過程，掌握好考試的時間。」

參加培力英檢，利己利人

無論你是想了解自己英文聽、讀、說、寫之現況程度，並從成績單上提供的各部份分數達成率來追蹤自己的學習成效及規劃學習計畫，還是作為自己抵免英文學分或申請國際交換生的英文能力證明，現由教育部補助報名測驗費用的「培力英檢」都是絕佳的選擇。

更重要的是，你的培力英檢成績將提供學校參考，調整大一英文和EMI的課程、教學及評量方式，這不僅對自己學習英文有利，還有助於學弟妹往後銜接EMI課程，可謂是一舉多得，何樂不為呢！