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國科會：將促百工百業導入生成式AI

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠表示，國科會關注AI科技最新趨勢，再以政策協助各產業運用AI科技，未來將促進百工百業導入生成式AI。圖／國科會提供
國科會主委吳政忠表示，國科會關注AI科技最新趨勢，再以政策協助各產業運用AI科技，未來將促進百工百業導入生成式AI。圖／國科會提供

國科會去年啟動「推動各產業導入生成式AI先期計畫」，調查個行業對生成式AI的需求與規劃，相關團體今天舉辦「AI生成．無限可能」2024 GenAI產業高峰論壇，國科會主委吳政忠表示，國科會關注AI科技最新趨勢，再以政策協助各產業運用AI科技，未來將促進百工百業導入生成式AI，推動產業創新。

吳政忠指出，先前歷時4年的「台灣AI行動計畫」，培育超過3.3萬名AI應用人才、成就48.7％企業部署AI。如今「晶創臺灣方案」及「推動各產業導入生成式AI先期計畫」將集結政府跨部會資源、產學公私部門能量，促進百工百業導入生成式AI。

國際研究機構Gartner於2024年《十大戰略性科技趨勢》指南中預測，隨AI導入門檻大幅降低，未來三年內，全球企業採用AI技術的比例將由目前不到5%，急遽攀升至80%以上。

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，數位部將依循科技願景與策略推動，今年將先以生成式AI應用於機械製造業為領航，逐步朝向推動生成式AI應用與普及方向發展，藉由培育生成式AI應用與開發人才、產業應用與擴散、開發生成式AI應用平台與工具，以及與國際大廠鏈結合作，促成生成式AI推廣與發展。

台大智活中心主任劉佩玲則分享，台大智活輔導企業，與企業攜手共創，加速生成式AI產業的落地應用。亦將透過「創新創業」與「創意創客」四創競賽，推動生成式AI創新浪潮。

國科會 數位發展部

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