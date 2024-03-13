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常態化設置 敘薪不同 人權會：違反憲法平等原則

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

憲法法庭昨就代理教師敘薪案行言詞辯論，聲請人張凱翔、律師和新北市政府法制專員李宗翰爭鋒相對，李稱台灣全體受僱員工全年總薪資中位數大概五十二萬元，代理教師年領七十三萬餘元已能保障權益、「孩子會希望遇到怎麼樣的老師呢？」引議，大法官詹森林詢問「這句話有做過統計嗎？」。張說學生在意的是「老師認不認真」。

監察院國家人權委員會認為，因少子化、主管機關藉由員額控留或增置編制外人力等方式，致使代理教師占全體教師比率攀升，現行國民教育教師結構上，已屬學校間常態化設置的教師編制性質，且代理教師的使用也逐年增加，制度面上已逸脫原代理教師設置本旨。

人權會指出，若代理教師所負擔職責實質上已等於、或相當接近正式教師所應承擔義務，卻仍領取明顯低於正式教師報酬，不符「同工同酬」國際公約，也違反憲法保障平等權，連帶影響教師工作穩定及學生受教權。

東吳大學副校長董保城認為，代理教師法制絕大多數比照正式專任教師的現況下，特別是政府控留正式員額改聘代理教師的長期代理教師，遭受到國家對敘薪不同處置，若無堅實依據，違反平等原則。

中興大學法律系系主任陳信安認為，代理教師待遇，不是教師法所規定得為授權的事項，不符授權明確性原則。

新北市府指，全國、歷年來只有張凱翔一人提出救濟並窮盡一切程序，且還有多案纏訟。張表示，大多數代理教師不敢提出救濟程序是因為擔心拿不到下一年的聘書，沒人提救濟不代表案件未違憲或侵害人權。

人權 代理教師

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