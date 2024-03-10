大學開始狂推AI學位…值得唸嗎？ 科技業CEO們這樣看

摘要 1.據Indeed.com資料，專注在AI領域的專科、學士、碩士和博士課程紛紛興起，因為企業缺乏相關人才，而目前技術領域收入最高的職業中，有一半與AI相關。 2.輝達（NVidia）執行長黃仁勳日前稱，AI讓小孩未來不必再人人會寫程式。但在過去十年來的數據表明，雖然AI相關的學位急遽增加，但電腦科學、數學和工程等基礎科學依然重要。 3.美國傳奇電腦遊戲設計師、id Software的創辦人卡馬克（John Carmack）則說，寫程式從來不是軟體工程師最有價值的能力，解決問題才是。

Nvidia執行長黃仁勳表示，現在的孩子不再需要人人都學寫程式，因為你早已成了程式設計師，AI發展大大的降低了寫程式的門檻。他認為在教育上，應該更專注於如何善用AI。

然而，為什麼AI的課程卻越開越多？

AI學程如雨後春筍

據CNBC報導，隨著市場對AI的需求激增，有越來越多的大學開始提供為期4年的專業AI學位。這些課程不僅涵蓋了一般電腦科學的基礎知識，更專注於機器學習、演算法、數據分析和先進機器人等熱門的AI主題。

例如，常春藤名校賓州大學宣布，將於2024年秋季開始提供AI學位，其他知名學府如麻省理工學院（MIT）、卡內基梅隆大學、和普渡大學也有類似計劃；還有更多的學校，在既有的電腦科學系、資工系，提供專屬的AI課程選項。

根據Indeed.com的數據，與AI相關的能力，是能獲得最高收入的科技技能。但，AI技術的迅速演進，也引發了人們質疑花4年拿學位是否必要。不過，支持者們認為，任何專注於AI的學位都能為履歷增添亮點，只要學生沈浸在電腦科學和其他基礎知識，都能夠受益匪淺。

根據喬治城大學安全與新興技術中心報告，自2011年以來，AI學位一路飆速成長，已顛覆了教育市場其他學位縮減的趨勢。

在學士、碩士和博士等不同階段，AI學位的成長速度甚至超過了任何一個STEM（科學、技術、工程和數學）學科，尤其是學士、碩士的名額都增長了120%。

雲端服務供應商BlueCloud的執行長克卡（Kerem Koca）指出，想要攻讀AI學位，應該先修習電腦科學概念、統計學、數學和工程等基礎學科，才能為未來AI領域的職涯奠定基礎。

AI學位有必要嗎？

「AI學位及其他教育培訓計劃的重點，不僅在於特定技能的發展，更在於幫助學生學會如何學習，」關心勞動者機會與教育的組織Jobs for the Future執行長弗林（Maria Flynn）在一封email中點出，「這包括培養求知欲、領導力、溝通和批判性思維等技能。」

那你真的需要一個AI學位嗎？有越來越多的雇主表示，有鑒於AI領域的快速成長，就算沒有AI領域學位，只要人才具備相對應的技能，他們也願意雇用。

但最近一項研究表明，若不是科班出身，實際上工作機會較差。同時，職業網站Ladders的研究表明，薪水最高的工作，如軟體工程師，仍然需要學位。

簡言之，對社會新鮮人來說，學位絕對是雇主考量聘僱的重要條件。雖然不見得要有學位才能爭取機會，但有了它，對工作必然是大大加分。

弗林提醒，在考慮AI學位時，要想清楚它與傳統的資工系究竟有何不同？會反映在未來的職涯發展或薪資上嗎？因為每個產業、每個人都可以把AI運用到現有的產品或服務上。學生應該自問，他們最想把AI用在哪裡？

致力於科技女力連結的WITI執行長萊頓（David Leighton）則表示，他看好擁有AI學位的人才，會使他們從一群傳統科系中脫穎而出。但也有專家認為，沒人擁有預測未來的水晶球。

「在2000年，若你擁有一個網路學位（如果有這種東西），這會很棒，」克卡說，但現在這已經不那麼適用了。AI學位也可能會如此。

或許就像美國傳奇電腦遊戲設計師、id Software的創辦人卡馬克（John Carmack）所說的，寫程式從來不是軟體工程師最有價值的能力，解決問題才是。

克卡補充，雖然AI本身雖然不斷變化，但核心基礎知識卻是不變。即使底層技術發生改變，只要受過扎實的理工基礎專業訓練，也足夠讓學生邁向成功。

資料來源：CNBC、Forbes、Techspot、X

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