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精進雙語師量能 竹縣首度攜台師大開設雙語增能學分班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為持續深化雙語教學品質，新竹縣攜手臺灣師範大學開設專屬的「雙語教師在職學分班」。圖／縣府提供
為持續深化雙語教學品質，新竹縣攜手臺灣師範大學開設專屬的「雙語教師在職學分班」。圖／縣府提供

為持續深化雙語教學品質，新竹縣攜手台灣師範大學開設專屬的「雙語教師在職學分班」，首批招生國民中學現職教師，這是六都以外第一個由地方政府委託大學開辦的縣市，以多元的管道擴充雙語師資能量，近日將開始進行總計108小時6學分的雙語師培專業課程。

這次參與的現職教師，包含科技、童軍、家政、體育、健康教育、音樂、表演藝術、視覺藝術領域的教師，及勝利國中校長王淑蘭、華山國中校長張家芸等。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣此次開設「雙語教師在職學分班」，為六都以外第一個由地方政府委託大學開辦的縣市，以多元的管道擴充雙語師資能量，未來持續紮根雙語教育的推動，打造孩子邁向國際的能力。

學分班培訓課程的內容包含雙語教學理論、課程設計與實作、研討學校環境建置等，學分課程結束後，將邀請專家學者共同入班，參與學分班每位學員的雙語教學公開說觀議課，透過系統性培訓課程，深化教師推動雙語教學專業與素養。

王淑蘭表示，雙語教育推動除了量化KPI指標，亦應重視「質」的提升，開設學分班提供現場教師穩健的增能支持，在教學現場發揮真實影響力，創造沉浸式的雙語學習環境。

台師大雙語團隊計畫主持人林子斌教授特別強調，雙語教學實踐必須落實於現場，發展在地的雙語教學模式，此次竹縣學分班成員都是先行者，透過培訓課程，凝聚為跨校雙語社群，為竹縣雙語教育推動的帶來動能。

教育局長楊郡慈表示，此次攜手師大開設雙語學分班，教師經過完整紮實的訓練，回到校園，發展以學校特性、學生需求為本的雙語教育，將擴散新竹縣雙語教育推動的效益，讓實質的雙語教學效果成為課室裡的日常，進而厚植學生語言能力，儲備未來競爭力。

台師大雙語團隊計畫主持人林子斌教授特別強調，雙語教學實踐必須落實於現場，發展在地的雙語教學模式。圖／縣府提供
台師大雙語團隊計畫主持人林子斌教授特別強調，雙語教學實踐必須落實於現場，發展在地的雙語教學模式。圖／縣府提供

教師 新竹 雙語教育

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