北市某高中師生衝突遭疑特教資源不足 教育局提2解方

北市某高中日前發生特教生與代課老師衝突，校園特教資源備受關注。民眾黨北市議員黃瀞瑩表示，現場當時未有適當處置與專業支援介入，以緩解雙方衝突，顯見北市特教資源、支持系統不足，要求市府正視並改善特教師生比。教育局回應，該校將再增加1名特教助理員，也規畫113學年度增加1班分散式資源班。

北市高中職68校中，34校共有3296名特教生，設有集中式特教班80班、特教師203名，分散式資源班64班、特教師88位及特教助理員107人。依據高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法，高級中等學校集中式特教班每班15生、3師，分散式資源班每班3師。

黃瀞瑩指出，該校特教生60人，設有1班分散式資源班、3名特教師、2位特教助理員，師生比高達1比20。至於全市分散式資源班特教生1773人，特教師與特教助理員分別僅125人、41人，顯示北市特教生資源與支持系統不足與薄弱。

她要求教育局，藉該案正視分散式資源班特教生師生比失衡問題，檢討並充實北市特教資源與人力。

教育局回應，為提供學生完善的照顧，經評估該校現再增加1名特教助理員，優先協助學習有安全維護特殊需求者；該校規畫113學年度增加1班分散式資源班。另配合基本工資時薪調升，北市教育局調升特教助理員的分級時薪數額為192元至247元，也提高鐘點特教助理員薪資及聘用資格，盼增加誘因、鼓勵資深人員留任。

教育局表示，目前高中分散式資源班師生比不超過1比20、集中式特教班則不超過1比5。113學年度起逐年調降國中小分散式資源班師生比至1比8、集中式特殊教育班師生比至1：4為目標，支持學校建置友善共融校園環境，落實身心障礙者權利公約精神。