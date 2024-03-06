高三生一致認為：提早取得英檢證書，你才不會後悔！

113學年的學科能力測驗成績出爐了！又是幾家歡樂幾家愁的景象，然而轉眼間，108課綱業已上路4年多，對現今的高中生究竟帶來了什麼樣的影響或轉變呢？

來自於臺中一中和臺中女中的（左）陳重威、（中）陳鵬翔、（右）黃安晴皆是113學測的應屆考生，且不約而同地以醫師作為未來的志業。 攝影／林昱丞

除了課業，高中生最樂於投資時間的「另類焦點」

「除了課業，我最常參與的是班級活動！」就讀臺中一中科學班的高三生陳重威透露，自幼喜歡動手做，高中又因擔任文藝股長或活動的美術組長，經常與同學一起負責制作海報和佈置場地，很喜歡跟夥伴們一起努力、彼此交流的合作氛圍，「最近正在籌備科學班的高三成果發表會，從發想主題到繪製海報、邀請卡、手冊及場佈都由我們全權負責，雖然過程很繁瑣，但我們都希望能留給同學們一個最難忘的高三回憶！」

臺中女中數資班高三生黃安晴則是深深被『細胞實驗』所吸引！她解釋：「因為學校提供相關的課程，讓我們可以在獲得大學教授的同意與指導下，進行專題研究的實驗。從高二上學期開始，我幾乎投入80％的時間在實驗上，儘管耗時且失敗率高，但我仍樂此不疲，尤其每當成功培養出細胞時，我都能感受到無法言喻的成就感和幸福感。」

黃安晴自小以當醫師為心願，但她想成為的是近年來備受醫學界重視、兼具臨床看診治療與鑽研疾病機轉實驗的「醫師科學家」。 攝影／林昱丞

同樣也是數資班的臺中一中高三生陳鵬翔因熱愛化學，上高中後便加入化學讀書會，「高一時，先由學長帶著我們研習化學；高二開始就換我帶領學弟們，每週固定跟他們分享我的學習與心得，不僅因此閱讀了許多關於化學的課外書及大學原文書，同時也愛上教學相長的傳承與互動。」

高中生，你如何看待「學習歷程檔案」？

大學招生必採計的『學習歷程檔案』，是新課綱中最大的變革，更是申請入學的重要依據之一，但有趣的是，在這三名高中生眼中卻有另一番獨特的見解。

「學習歷程檔案，是記錄成長過程的重要工具。」陳鵬翔以投入一年半的時間，最後獲得全國科展佳作的化學專題研究『藥物的對稱性』為例指出，這項研究，不僅讓我更加了解藥物化學的專業，也體會到想法與實驗可執行性之間的落差，進而發現累積經驗的重要性，「這讓我意識到無須害怕失敗，因為這些失敗的經驗都會成為我成長的沃土。」

秉持對化學的熱愛，陳鵬翔從高一開始進入中興大學化學實驗室，跟著一群研究生做化學研究，還積極參加能力競賽、吳健雄科學營等校外活動。 攝影／林昱丞

黃安晴認為，學習歷程檔案是突顯特質與能力的榮譽勳章，而其中最令她印象最深刻的收穫是進行細胞實驗時必須閱讀大量的文獻，然後每隔一段時間向教授報告一篇論文的歷程；她說：「從研讀及報告論文中，我了解許多醫學大前輩們進行研究的過程及嚴謹度，同時也學習到如何找出一篇論文的重點及其優缺點，相信這些經驗在我上大學後會非常有幫助！」

「如果沒有學習歷程檔案，我恐怕只專注在課業上，不會有參加營隊、競賽、語文檢定等各種課外活動的機會，所以它是充實我人生的推手。」陳重威以他高二考上『中華民國生物奧林匹亞競賽』國手培訓的歷程為例表示，從初試、複試到選訓，我和其他優秀的同學一起交流、討論實驗結果和理論知識，從中我確認了自己對生物學的高度興趣，也發現自己的不足之處。

全民英檢不只練習聽說讀寫，還對準備學測有益

值得注意的是，除了最引以為傲的學習歷程，他們不約而同地強調，參加英文檢定的重要性，而全民英檢（GEPT）是他們覺得最具公信力的英檢平臺。

「參加英文檢定是必要的。」黃安晴解釋，進入大學將有許多雙語課程，高中時儲備英語力很重要！

同時，她補充說道：「像我在參與細胞實驗時，常需以英文與外籍生溝通，且教授也要求我以英文報告，讓我體會到英文的聽說讀寫都很重要，而全民英檢涵蓋聽、說、讀、寫四方面，可鑑定出自己哪一方面的英文能力尚需加強。」

陳重威則認為，相較於其他的英檢測驗，全民英檢更具綜合性，能考察聽、說、讀、寫各方面的能力，「尤其，全民英檢與學測英文常會結合時事，讓學生發表論述，所以在準備學測英文時，也能同時練習全民英檢的中高級寫作。」

陳重威認為，全民英檢具有公信力，還具有大學免修、二階學習歷程等附加價值，尤其是可協助自己清楚掌握聽說讀寫的英文程度。 攝影／林昱丞

「英文檢定對我而言，是提升英語能力的重要途徑；而參加全民英檢可以同時培養聽說讀寫的能力，這是在課堂裡無法得到的訓練。」陳鵬翔分享高二時，班上需選出與日本駒場高校學生做專題交流的代表，他因口語能力較佳而被推派，也因此結識不少日本的朋友，「尤其全民英檢的難易程度與學測英文雷同，準備全民英檢的同時，等同於準備學測的英文，何樂不為！」

青春只有一次，不讓高中三年留下遺憾

當問起：「高中三年一定要做什麼，未來才不會後悔？」

陳重威毫不猶豫地說：「和同學一起組隊參加比賽，不論名次如何，我相信這些回憶，不管未來過了多久，你都會非常難忘。」黃安晴則疾呼：「青春只有一次，千萬不要留下遺憾！找出自己的興趣與目標，並在確定之後，全力邁進！」

而陳鵬翔建議，多參加營隊和聆聽大師級的演講，有助於拓展視野，也可以更清楚自己以後想要什麼，「特別是一定要參加英檢考試！這個過程就像攀登一座高山，雖然在練習的過程中可能會感到困難和不適，但當你成功抵達山頂時，你會發現自己站在更高的位置，視野也更加開闊了！」