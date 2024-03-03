北市高中生情緒失控打老師 專家：環境單純較有幫助

台北市某高中有學生生疑因情緒失控，對教師吐口水、毆打，校方表示該生是特教生，後續將開相關會議，未來也會引進外界資源共同幫助孩子。專家指出，特教生可能合併情緒障礙、自閉等不同類別，可能對當下或人際情境較敏感，較難一概而論，環境單純化對孩子較有幫助，統計近20年來，身心障礙學生人數增加81%、自閉症增加14.7倍、情緒行為障礙增加近4倍，主要和醫療普及診斷人數增加與家長重視孩子的發展有關，教育單位應盤點相關人數與資源量能。

老師原本在管教學生，學生情緒不穩直接衝向講台，作勢要揍教師，怒嗆「你還是認為你沒錯嗎」、「我在忍耐」，老師則冷靜回應。校方表示，該學生是特教生有情緒障礙、暴力傾向，當時與老師在言語上可能無法溝通。

校方表示，該教師為科任，可能當下學生不滿老師回應，引發情緒，但老師沒有惡意，在這種情況的孩子須把思緒梳理才會冷靜，遇到這類孩子，其實對學校、老師、家長、孩子本人都很辛苦，未來會請求外面資源介入，共同幫助孩子。

針對這類學生，衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏說，通常這類的孩子，每一個都會有不同狀況，雖然以「特教生」當作代稱，但背後有不同診斷，例如智能不足、合併自閉、注意力不足過動症、早發性思覺失調等，有些針對當下或者人際情境比較敏感，難以一概而論。

李俊宏舉例，合併自閉症的孩子對生活作息稍微固著，如果當天環境刺激變多，例如部分校園周邊，會有廟會陣頭經過，孩子聽到較大聲響時，情緒會比較激動，在課堂上可能就會有過激的情形，環境單純一點對這樣的孩子較有幫助，適時「打斷」已經逐漸緊繃的情緒狀態。

李俊宏進一步指出，當天講授的課程內容不習慣，也可能產生影響，建議維持生活常規與教學常軌恆定性，如遇到演練、分組作業需求，老師要提前協助因應相關變動，在教學過程中也可以適度給予彈性，例如帶離現場、從事孩子喜歡的活動等。

李俊宏引用國內一項調查指出，2000年至2020年，身心障礙學生人數增加81%、自閉症增加14.7倍、情緒行為障礙增加近4倍，主要和醫療普及診斷出來的人數增加，與家長重視孩子的發展有關，畢竟現在對孩子的教養，大多已不像過去只要吃好、睡好就足夠，有些家長非常警覺，發現狀況就會帶孩子到醫療院所或心理諮商系統評估。

李俊宏說，融合式教育是目前的期待，可以讓孩子在成長過程中，接觸不同社會面向，對於去除汙名化以時很好的學習，同時在校園內外也要有相關資源提供協助，班內如各縣市教育單位規畫，讓老師有進修資源；班外則可藉由照護網絡，媒合物理治療、職能治療、心理諮商或語言治療等專業領域人員，但和預算、時數、校園輔導諮商系統轉銜等也都有關。

個別化教育計畫（IEP）是指為每一名身心障礙，且具有特殊教育或相關服務需求的學生，所擬定的教育計畫，李俊宏說，這個計畫可以讓教育助理人員，協助孩子在學校進行融合式教育，但這是理想的狀態，畢竟在偏鄉或離島縣市，相關資源媒合不易，學生跟家長都辛苦。

當老師同時面對特教生和一般學生時該如何處置，也是教育現場的一大課題，李俊宏表示，教育單位可能要去盤點，目前特教生的分布跟需求，現在這部分執行臨床經驗上會有一些困難，不只孩子跟教師端，有時候在家長端照護上也有困難，因為有些家長照顧到身心俱疲，有些則是對孩子過度保護、老師也難以介入。