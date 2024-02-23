台體大出租教室今開標 70位學生齊聚抗議喊「還我教室」

國立台灣體育大學收回運動實習中心3樓的舞蹈系實習教室出租給廠商，改以體育館兩間舊教室供舞蹈系學生使用，引發學生不滿，認為學校為了「賺錢」犧牲學生權益。校方今日開標，70多位台體大舞蹈系學生齊聚開標室外，高喊「還我教室、還我受教權」，批評校方如期開標，根本說一套、做一套。

台體大表示，今日開標僅是審查廠商資格，並非決標，會暫緩後續期程，絕對沒有說一套、做一套。

台體大舞蹈系因為轉換教室引發爭議，校方2月7日已將運動實習中心3樓的M1、M2舞蹈教室上網公告招租，昨截止收件，今日開標，70多位台體大舞蹈系學生今齊聚開標室外表達訴求。學生說，教育部專家還未勘查場地，沒作出結論，但校方已公告出租，且今如期開標，分別是「障眼法」，說一套、做一套。

台體大舞蹈系學生說，原M1、M2舞蹈教室2018年完工，不僅空間方正，無任何柱子或障礙物，且深度達8米，挑高設計皆超過4米，視野明亮，適合舞蹈教學專用；而105、106教室建物老舊，位於體育館內走道旁空間，環境陰暗潮濕，兩間深度不足僅6.2米，105教室有延伸樓梯影響練舞，106教室高度也僅2.9米。

學生說，105、106教室若體育館主辦運動賽事，容易受干擾，教室還可能被當成休息室，但校方沒有配套措施，犧牲學生上課進度。

學生表示，開學後校方育成中心已把原舞蹈教室的鑰匙收走，且學生借鑰匙卻遭校方間互踢皮球，借不到鑰匙，等於在教育部專家未做出結論前，都無法使用M1、M2舞蹈教室，M1、M2舞蹈教室的鋼琴及把桿設備也都撤走，就算借到鑰匙也無法排練。

台體大表示，教育部組第三方公正小組下周會實地訪視，了解教室是否符合舞蹈實習需求，今日開標僅是審查廠商資格，並非決標，後續會暫緩招租進度，與學生持續溝通。至於後續學生若移到105、106教室上課，將以學生為優先，減少外借舉辦運動賽事，不會影響學生受教權。