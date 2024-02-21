面對兒童性騷擾怎麼辦？ 人本、理律捐書台南 讓孩子更知勇敢說不

人本教育文教基金會和理律法律事務所今天捐贈南市高中、國中小共1000本《面對兒童性騷擾，怎麼辦?》書籍，希望藉由本書的內容，讓校園師生對於「性騷擾」議題有更加深入的認識，持續營造友善的學習環境，更能拿捏「相信你的感覺，勇敢說不」。

贈書儀式在永華市政中心舉行，人本基金會工作委員黃俐雅、理律法律事務所資深法務專員張月瑛代表贈書，由教育局主任秘書楊智雄代表接受，臺南市性別平等辦公室、性別平等教育委員、性平資源中心、性平議題輔導團及家長團體共同出席。

教育局表示，性別平等教育是建構健康社會的一環，學校是培育未來社會成員的搖籃，在性別平等教育中扮演重要的角色，身負教育孩子們性別平等和尊重的責任，期許學校成為性別平等教育的倡導者，積極強化親師生具備面對處理兒童性騷擾等敏感議題的知能和技巧，以保障學生的安全和健康成長。

「性別平等教育法」修正條文預定於今年3月全數上路，教育局指出，已經超前部署，針對全市國中小校長及性平業務承辦人員，規畫一系列性平法修正重點宣導研習與性平防治專業訓練，此次透過書籍的贈送，面對「性騷擾」議題，將從「如何理解這個概念更能保護人」出發，進一步提供親師生與相關人等，以當事人中心為原則，從「自己」的感受發展出行動準則，讓所有人都能夠更積極地參與性別平等教育，體現尊重，共同打造安全、平等的學習環境，讓每個學生都能在尊重和包容的氛圍中成長。