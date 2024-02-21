面對兒童性騷擾怎麼辦？ 人本、理律捐書台南 讓孩子更知勇敢說不
人本教育文教基金會和理律法律事務所今天捐贈南市高中、國中小共1000本《面對兒童性騷擾，怎麼辦?》書籍，希望藉由本書的內容，讓校園師生對於「性騷擾」議題有更加深入的認識，持續營造友善的學習環境，更能拿捏「相信你的感覺，勇敢說不」。
贈書儀式在永華市政中心舉行，人本基金會工作委員黃俐雅、理律法律事務所資深法務專員張月瑛代表贈書，由教育局主任秘書楊智雄代表接受，臺南市性別平等辦公室、性別平等教育委員、性平資源中心、性平議題輔導團及家長團體共同出席。
教育局表示，性別平等教育是建構健康社會的一環，學校是培育未來社會成員的搖籃，在性別平等教育中扮演重要的角色，身負教育孩子們性別平等和尊重的責任，期許學校成為性別平等教育的倡導者，積極強化親師生具備面對處理兒童性騷擾等敏感議題的知能和技巧，以保障學生的安全和健康成長。
「性別平等教育法」修正條文預定於今年3月全數上路，教育局指出，已經超前部署，針對全市國中小校長及性平業務承辦人員，規畫一系列性平法修正重點宣導研習與性平防治專業訓練，此次透過書籍的贈送，面對「性騷擾」議題，將從「如何理解這個概念更能保護人」出發，進一步提供親師生與相關人等，以當事人中心為原則，從「自己」的感受發展出行動準則，讓所有人都能夠更積極地參與性別平等教育，體現尊重，共同打造安全、平等的學習環境，讓每個學生都能在尊重和包容的氛圍中成長。
教育局指出，此贈書儀式也見證了南市府和社會各界攜手促進性別平等教育的努力，相信南市的教育體系將會迎來更多的改善和進步，為孩子們營造更加美好的未來。
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