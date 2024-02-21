國小優秀兄妹僅睡6小時...補習班分享每日行程 網驚「這恐怖片吧」
北市某補習班日前分享班內學生優秀表現，但文中提及學生每天都是清晨5點50分起床，晚上11點30才休息，每天僅睡6小時，貼文引發網友湧入留言，更有人直言「這恐怖片吧」，目前該補習版也限制留言者身分，但目前已遭大量轉載超過5000多次分享。
補習班「以馬內利美語」分享班內一對兄妹表現傑出，不論是英語、音樂能力表現都相當傑出，更公布兄妹兩人行程每天都是清晨5點50分起床開始一日行程，晚上11點30才結束休息，每天除了學校正常課程外，甚至還有家教、練習，就連吃飯、學校作業都只能在車上完成。該補習班表示，或許有些人會覺得孩子這樣很苦，但家長表示兄妹兩人樂在其中。
不過貼文一出網友不買帳，留言表示「這文不要刪留著通報兒虐」、「這恐怖片吧」、「我就問媽媽自己當小孩的時候有這麼認真嗎」、「孩子這一切都是為了媽媽的面子啊」、「看到大家的留言我就放心」、「5點多起床到晚上11:30才完成學習真的不該推廣」，貼文僅一天就超過3千多則留言、5千多則分享。
甚至還有醫生在下方留言表示，根據兒童發展和健康專家的建議，睡眠時間不足恐造成學習和記憶困難、情緒和行為問題、免疫系統功能下降更容易生病、增加肥胖的風險、對未來心血管問題的風險增加，提醒家長減少某些非必要的學習或練習時間。
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