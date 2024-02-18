基市府編2.4千萬預算開放校園 家長盼完善配套「別發生可怕的事」

基隆市政府將提供經費增加學校保全和清潔人力，更新照明和監視器等設備，讓學校能夠更安心敞開校門，讓民眾進校園活動。基隆市學校學生家長會聯合會總會長張若葳說，社區民眾樂見校園開放，但學生家長立場不免憂心學生安全受威脅，市府務必完善配套措施，不要發生意外。

教育處今天表示，基隆市多丘陵、少平地，加上東北季風時節氣候多雨潮濕，民眾相對較少有合適的休憩運動空間。未來會逐年編列校園場地開放安全維護基本費預算，補助增加保全、清潔人力及設置照明燈具、鐵捲門、監視器等設備，讓各校開放校園並能有效管理，活化校園空間，並與居民打造生活共同圈。

全市已有40所學校向市府申請校園開放補助經費，今年估計投入2422萬多元。教育處說，校園開放是既定政策，希望透過補助經費完善配套作業，校園開放時段將統一為上課日的上午5點到7點，晚上5點30分到9點30分；假日從上午5點開放到晚上9點30分。

教育處代理處長楊桂杰說，市長謝國樑關心校園安全及民眾活動空間需求，未來會逐年提供經費改善學校的保全、清潔人力及硬體設施，希望學校和社區共同打造共同圈，也請民眾一起維護校園環境安全與整潔。

基隆市深澳國小校長莊智森表示，上學前、放學後到校園活動的社區民眾多是固定族群，在操場散步等活動也很規律，不至於帶來太大的困擾。但是不特定時間出現的不特定人士就不一樣，像過年期間有人進到校園放鞭炮，就會製造垃圾。

碇內國小校長黃正昆說，校園分成教學區和活動區，目前只開體育場等空間，並清楚公告使用規範，民眾普遍都能自律配合。保全人員如果發現有人在校園飲酒等不良行為，會馬上通報警方協助處理，維護校園環境。

張若葳認為，學校附近社區民眾當然樂見校園開放，但是站在學生家長立場，一定是不贊成，因為會憂心校外人士進入校園，可能會對學生安全帶來威脅。市府開放校園政策既定，家長的訴求就是完善配套措施，不要發生意外。