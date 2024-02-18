快訊

影／載24人遊覽車與貨車對撞！台中嚴重車禍多人傷 貨車翻覆、司機OHCA急救中

校門口擠爆...馬祖開學卻沒廚工 高中生餐食開天窗搶叫外食

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市府編2.4千萬預算開放校園 家長盼完善配套「別發生可怕的事」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為深澳國小操場。圖／基市府提供
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為深澳國小操場。圖／基市府提供

基隆市政府將提供經費增加學校保全和清潔人力，更新照明和監視器等設備，讓學校能夠更安心敞開校門，讓民眾進校園活動。基隆市學校學生家長會聯合會總會長張若葳說，社區民眾樂見校園開放，但學生家長立場不免憂心學生安全受威脅，市府務必完善配套措施，不要發生意外。

教育處今天表示，基隆市多丘陵、少平地，加上東北季風時節氣候多雨潮濕，民眾相對較少有合適的休憩運動空間。未來會逐年編列校園場地開放安全維護基本費預算，補助增加保全、清潔人力及設置照明燈具、鐵捲門、監視器等設備，讓各校開放校園並能有效管理，活化校園空間，並與居民打造生活共同圈。

全市已有40所學校向市府申請校園開放補助經費，今年估計投入2422萬多元。教育處說，校園開放是既定政策，希望透過補助經費完善配套作業，校園開放時段將統一為上課日的上午5點到7點，晚上5點30分到9點30分；假日從上午5點開放到晚上9點30分。

教育處代理處長楊桂杰說，市長謝國樑關心校園安全及民眾活動空間需求，未來會逐年提供經費改善學校的保全、清潔人力及硬體設施，希望學校和社區共同打造共同圈，也請民眾一起維護校園環境安全與整潔。

基隆市深澳國小校長莊智森表示，上學前、放學後到校園活動的社區民眾多是固定族群，在操場散步等活動也很規律，不至於帶來太大的困擾。但是不特定時間出現的不特定人士就不一樣，像過年期間有人進到校園放鞭炮，就會製造垃圾。

碇內國小校長黃正昆說，校園分成教學區和活動區，目前只開體育場等空間，並清楚公告使用規範，民眾普遍都能自律配合。保全人員如果發現有人在校園飲酒等不良行為，會馬上通報警方協助處理，維護校園環境。

張若葳認為，學校附近社區民眾當然樂見校園開放，但是站在學生家長立場，一定是不贊成，因為會憂心校外人士進入校園，可能會對學生安全帶來威脅。市府開放校園政策既定，家長的訴求就是完善配套措施，不要發生意外。

張若葳說，放學後校園對外開放，學校一定要確保外入進入校園前，學生都已經離開學校。因為身為家長，會擔心「不認識的人」進入學校時，若有女學生被欺負怎麼辦？家長也會擔心有人帶「奇怪的物品」進入學校，萬一把學生砍傷了也很可怕。

基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小校門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小校門。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小操場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今年將投入近2500萬元經費，增加學校保全和清潔人力，更新照明等設備，讓學校安心敞開校門，民眾多一處活動空間。圖為長興國小操場。記者邱瑞杰／攝影

保全 基隆 校園安全

延伸閱讀

影／NET登廣告籲為強盜行為道歉 謝國樑：釋善意尋和解空間

影／消防局長遭爆小三親密照丟官？謝國樑：周末完就有結論

基隆市長 謝國樑 應該為 2024/02/01凌晨的 強盜行為 向台灣人民道歉

基隆消防局長遭爆疑有小三還有多張親密照片 向永財回應了

相關新聞

基市府編2.4千萬預算開放校園 家長盼完善配套「別發生可怕的事」

基隆市政府將提供經費增加學校保全和清潔人力，更新照明和監視器等設備，讓學校能夠更安心敞開校門，讓民眾進校園活動。基隆市學...

師培公費生畢業後進修規定放寬 年限縮短為3年

教育部近日修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，將公費義務服務期間不得申請進修學位的年限由4年縮短為3年，以因應公費...

慶台灣留學制度50周年 留台日生齊聚一堂

駐日代表處17日舉辦「台灣留學制度50周年」紀念活動，聚集上百名曾赴台灣留學的日本人，回憶留學時過往，像是另類的同學會。...

教部補助242所高中 推動區域教育資源共享機制

為提升學生學習成效，教育部於112學年度以全國45個適性學習社區為範圍，補助242所高中，推動區域教育資源的共享機制，提...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。