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雄中教官胡中中曾是校園逃兵 今創新教學榮獲師鐸獎

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教官胡中中（中）深耕全民國防教育教學及學生生活輔導，深受學生喜愛及學校肯定。圖／教育部提供
教官胡中中（中）深耕全民國防教育教學及學生生活輔導，深受學生喜愛及學校肯定。圖／教育部提供

高雄中學教官胡中中獲得教育界最高榮譽師鐸獎，她曾被退學2次，受到大學老師的啟發，希望能讓學生看到自己的價值。擔任高中教官22年以來，胡中中深耕全民國防教育教學及學生生活輔導，也是全台首位在國防課上使用「學思達教學法」的教官，並創立社群與全國教官交流。

胡中中的教學理念以學生為中心，結合不同教學方法並使用多樣數位學習工具，她是全台首位引進「學思達教學法」至全民國防教育課堂的教官，將傳統講述式的軍事知識，轉化為以自學、思考、分組討論及上台表達等多樣貌教學模式，更創立「全民國防教育學思達共備社群」臉書社團，有近千名教官及國防老師加入交流。

胡中中的課堂隨時開放觀摩，校內外各學科老師、丹麥及馬來西亞高中老師都曾入班觀課，她無私分享創新教學經驗與成果，展現教育工作者的社會責任與使命。

師鐸獎得主竟，曾是校園逃兵。胡中中被退學2次、唸過4個科系，就讀東海大學的第7年在老師的鼓勵下順利畢業。這名老師在她的心底刻下一個「老師」的圖像，讓她努力想像這名老師一樣，讓學生看到自己的意義及價值。

獲得師鐸獎是胡中中的人生非常重要的一刻，她說，教官卓越的教學能力就是輔導學生的基石，專業教學及學生生活輔導工作，也是教官存在校園中最重要的意義。

她以「教育界的花木蘭」為自我期許，胡中中說，如果人生可以重來，她還是會選擇從軍，穿上軍裝用生命影響生命，繼續在教育的道路上努力前行。

師鐸獎 教官 馬來西亞

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