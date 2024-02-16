開創六和高中科技教育 女校長獲桃園市教育局核准任期至70歲

桃園市六和高中校長陳淑惠到任不到三年，專業且創意的辦學風格，不只獲師生認同，且成為桃市私立高中職校第一位獲董事會通過聘任的校長，桃園市教育局核准第一位任期可至70歲前的女校長。

陳淑惠在接掌六和高中前，先於2008年開創六和國中部。她認為國中階段若只是死背教科書，會埋沒天份，因此設計七大領域特色教學課程，帶動國中部學生創新思維及研究的風潮。及時因應今日的AI發展走向。

她在110年8月接掌六和高中後，展現專業具創意的辦學理念，除發展「科技潛能開發課程及體驗活動」，因應A I 時代，落實推動「科技發明課程」，鼓勵學生國中階段即接觸並培養探究科技能力，將所學及生活經驗應用在發明創造，所以在不到三年的時間，成功帶動「科技六和」的氛圍。

由此帶來的好成績包括，國中部學生在110年代表台灣參加WRO世界機器人大賽獲第十名，以及在美國全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）以能產水產電的黑色魔毯獲獎。112年則有高職生在全國專題實作及創意競賽中以「門後折疊式掛衣架」獲機械群第二名；也有學生於全國技藝競賽獲金手獎第一名而保送國立大學。113年一開始即有國中部學生在世界IEYI發明展獲1金牌、1銀牌、2銅牌，另有國中部學生參加台灣國際科展獲四等獎，這也是參賽選手中年紀最小的得獎者。

陳淑惠表示，六和的卓越表現是全體師生共同努力的成績，期許未來全校師能持續踴躍參與實驗探究、啟發靈感，共同創造發明，應用科技能力盡一份世界公民的責任。