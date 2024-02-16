快訊

普丁頭號宿敵之死？俄官媒宣告「納瓦尼已經死亡」

普亭頭號政敵離世！納瓦尼流放北極圈死於「最嚴酷監獄」 生前最後狀態曝

開創六和高中科技教育 女校長獲桃園市教育局核准任期至70歲

聯合報／ 教育事業部
陳淑惠校長。圖／六和高中提供
陳淑惠校長。圖／六和高中提供

桃園市六和高中校長陳淑惠到任不到三年，專業且創意的辦學風格，不只獲師生認同，且成為桃市私立高中職校第一位獲董事會通過聘任的校長，桃園市教育局核准第一位任期可至70歲前的女校長。

陳淑惠在接掌六和高中前，先於2008年開創六和國中部。她認為國中階段若只是死背教科書，會埋沒天份，因此設計七大領域特色教學課程，帶動國中部學生創新思維及研究的風潮。及時因應今日的AI發展走向。

她在110年8月接掌六和高中後，展現專業具創意的辦學理念，除發展「科技潛能開發課程及體驗活動」，因應A I 時代，落實推動「科技發明課程」，鼓勵學生國中階段即接觸並培養探究科技能力，將所學及生活經驗應用在發明創造，所以在不到三年的時間，成功帶動「科技六和」的氛圍。

由此帶來的好成績包括，國中部學生在110年代表台灣參加WRO世界機器人大賽獲第十名，以及在美國全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）以能產水產電的黑色魔毯獲獎。112年則有高職生在全國專題實作及創意競賽中以「門後折疊式掛衣架」獲機械群第二名；也有學生於全國技藝競賽獲金手獎第一名而保送國立大學。113年一開始即有國中部學生在世界IEYI發明展獲1金牌、1銀牌、2銅牌，另有國中部學生參加台灣國際科展獲四等獎，這也是參賽選手中年紀最小的得獎者。

陳淑惠表示，六和的卓越表現是全體師生共同努力的成績，期許未來全校師能持續踴躍參與實驗探究、啟發靈感，共同創造發明，應用科技能力盡一份世界公民的責任。

陳淑惠校長。圖／六和高中提供
陳淑惠校長。圖／六和高中提供
陳淑惠校長。圖／六和高中提供
陳淑惠校長。圖／六和高中提供

桃園 發明展

延伸閱讀

豐原高中霸凌案 17日再開教評會審議

北市「班班裝求救鈴」喊卡！ 校方、家長看法不同

流感、肺炎疫情未降 高市教育局要求校園落實防疫

梨園子弟也要懂AI 台灣戲曲學院成立科技教育研究中心

相關新聞

國高中生也要心理健康假 1天逾3千人連署

台灣青年民主協會發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有3176人，來自全台各地的國高中生參與。青民協和...

新北研擬「班班裝設求救鈴」 北市暫不考慮 教育局曝原因

新北市去年12月發生校園割頸事件，校園安全問題浮上檯面，北市教育局上月擬設置「班班裝設求救鈴」，新北近日開始研議。台北市...

嘉惠12萬童 北市國小午餐每月增1次有機菇

北市各級學校今天開學，市長蔣萬安昨說，目前台北市的國中、國小已經每一周有3次有機蔬菜、1次有機米，也考量到有機菇的高營養...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

開創六和高中科技教育 女校長獲桃園市教育局核准任期至70歲

桃園市六和高中校長陳淑惠到任不到三年，專業且創意的辦學風格，不只獲師生認同，且成為桃市私立高中職校第一位獲董事會通過聘任...

新北金山、樹林高中設原民藝能班 保存文化精神

新北市金山高中及樹林高中設立原住民藝能班，除提供多元學習環境，也以「做中學」理念帶領原住民族學子動手製作服飾與部落踏訪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。