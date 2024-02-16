三月起高中職試辦「身心調適假」 規則、請假天數一次看

大專校院推動心理調適假已行之有年，學生團體近年不停倡議希望心理調適假向下延伸至高中職，教育部今天表示，規劃自今年三月起，依照各校意願開放高中職試辦，但正名為「身心調適假」。試辦期間，一學期學生以請假3日為限，且欲請假的學生需出具家長同意證明。

今年三月起開放各高中職試辦學生「身心調適假」，教育部指出，假別依照學校請假流程辦理，但每次請假應以「半日」或「一日」為單位，一學期則以請假3日為限。

教育部指出，身心調適假應出具家長或實際照顧者同意證明，無須檢附其他證明文件，學生當日到校前若要請身心調適假，應由家長或實際照顧者先通知學校，並於返校後依規定完成請假程序；若為當日已到校的學生要請身心調適假並提早離校，學校應先了解學生身心不適的原因並聯繫家長，取得家長同意後，學生才能填寫臨時外出單離校，若有特殊情況，則學校應聯繫家長前來接送。

但教育部也指出，定期學業成績評量和學期補考期間，則不適用身心調適假，請身心調適假的學生也不得領全勤獎。針對請假的學生，學校則應定期彙整提供校內輔導室等參考。

教育部說明，身心調適假是為了促進學生自我察覺、照顧，以及正向看待心理健康，以利學生輕微心理不適時可以調整自己的心情，平衡身心狀況，已研擬於「高級中等學校學生學習評量辦法」第24條新增「身心調適假」請假別，讓身心調適成為正當的請假事由；也有助於促使教師、家長重視與覺察學生的心理狀況與需求。

教育部談到，規劃於今年3月起依各校意願開放試辦，後續會就學校試辦經驗訂定相關配套措施，希望於113學年度、今年八月起，於高中職穩健上路。