公幼延托收費降 桃園4千家庭受惠

公立、非營利幼兒園課後托育收費今年寒假起每小時調降15元，月托費用上限2000元，桃園市至少4000個家庭可減輕負擔，但民代昨呼籲「更重要的是品質」，不能因降價犧牲孩子權益；市府教育局表示，因教保人員缺工問題待解，將協調園方並爭取中央經費補足，從根本解決品質問題。

桃園市有211所公立幼兒園、55所非營利幼兒園，全國統一寒假起課後托育（延長照顧）收費從每小時50元降至35元；更名「加托服務」後，月托不限時數、每月最高繳費上限2000元。

教育局統計2項政策可減輕桃市至少4000個家庭的負擔，副局長賴銀奎昨說，目前公共化幼兒園學期間辦理課後延長照顧服務合計251園，開辦比率達95%，有信心開學後可接近百分之百開辦，「只要有1位家長有需求，我們都會辦」。

不過，議員呂林小鳳和張碩芳都強調，公幼和非營利幼兒園課後托育降低收費是好事，但政策是中央和地方政府合力推動，不要只想宣傳降價就自滿，市府要知道，更重要的是品質。

呂林小鳳說，課後托育品質一定要提升，過去就有家長反映，希望加強課後托育老師耐心和愛心，嚴格篩選師資，尤其幼教人力流失嚴重，不能因降低收費就不顧品質，甚至濫竽充數。

張碩芳指出，因孩子上過非營利，她也難認同課後托育只有1位老師「留守」，小朋友混齡相處，有的幼兒被家長帶回家時尿布已「爆炸」，老師卻沒發現、協助處理；因此課後托育不能只讓老師「看著」孩子，除需專業，也要建立師生配比，市府應督促提升品質。

賴銀奎回應，課後托育的師資絕對符合教保人員要求，資格和專業能力沒問題，倒是缺工問題依舊待解，確實可能影響品質，其中較大的問題是教保人員有勞基法工時限制，課後托育師生比同樣維持正常上課期間的1比15，更要靠園方協調人力滿足家長需求。

賴銀奎說，教育局已向教育部申請更多人事費補助以解決教保缺工，桃市課後托育過去推動成績不錯，證明家長放心，寒暑假開辦比率7成則有提升空間。