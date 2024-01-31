竹市建功高中擴校最新進度曝 將兼顧建功油庫文資保存

新竹市就學人口持續成長，竹市府日前召開竹市都市計畫委員會第288次會議，審議建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，獲得委員高度共識，決議照案通過，將提送內政部都計委員會審議，拚下半年核定實施。至於都計範圍內的地下油庫（建功油庫）已由文資審議委員會列冊追蹤，後續將透過再利用評估方案與當地共生。

市長高虹安表示，新竹市人口持續穩定成長，為逐步滿足學齡兒童就近入學的需求，並減輕家長負擔，市府除了針對學區劃分及調整檢討外，更積極盤點閒置或低度利用公有土地，透過都市計畫變更程序增加學校用地，雙管齊下積極推動優化就學環境。

其中，因應東區人口不斷移入，建功高中擴校一案備受地方關注。市府都發處啟動建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，計畫變更建功高中北側2.35公頃公園用地為文中用地、變更建功國小東側1.34公頃機關用地為文中小用地。

此外，該計畫也將同步變更原中油油庫12.37公頃乙種工業區為科技商務區（整體開發區7.15公頃、一般開發區2.15公頃）、公園兼兒童遊樂場用地（2.63公頃）及道路用地（0.43公頃），計畫範圍內約11.56公頃將以公辦市地重畫方式整體開發。

都發處長翁義芳提到，變更都市計畫草案在公開展覽期間，皆有許多民眾及文史團體關心建功油庫保存議題，均已錄案送市都委會討論並聽取意見，未來將透過建功油庫再利用評估方案及共生計畫，依後續文資審議結果辦理，此案將同時兼顧學童就學權益及文資保存，讓整體校地擴增計畫更符合需求、效益、具體及可行性。

地政處長何憲棋也說明，此案目前已獲中油公司及國防部軍備局支持，同意參與公辦市地重劃，並持續與里民、地主溝通，後續將啟動重劃地區調查、研擬重劃計畫書等相關作業，期望透過公辦市地重劃加速釋出產業用地，吸引國內外科技廠商進駐。

此案公辦市地重劃預計於都市計畫審議通過後3年內開發完成，而位於重劃區內的一座既有地上油槽，未來將保留並依其歷史特性，結合「公兒」用地整體規畫活化利用。