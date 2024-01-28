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這所國中逾7成弱勢生 蔣佳珈教孩子帶得走的閱讀力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
化仁國中教務主任蔣佳珈（前排左）帶領學生進行老人之家社會服務。圖／教育部提供
化仁國中教務主任蔣佳珈（前排左）帶領學生進行老人之家社會服務。圖／教育部提供

花蓮縣化仁國中有7成弱勢學生，孩子對未來缺乏想像，附近沒有一間補習班，這裡是孩子唯一學習的場域。在校任教超過20年教務主任蔣佳珈知道，學校要責無旁貸地扛起孩子學習的責任，所以她透過「閱讀」與「思辨」的教學，讓他們能夠面對未來的挑戰。

每天清晨時分，化仁國中的校車就已在東海岸的公路上奔馳，蔣佳珈表示，雖然學校人數不多，但學區幅員廣大，從吉安鄉、東海岸台11線到往南25公里蕃薯寮，都有光仁國中的學生。

蔣佳珈每天到校，就要關注約250名學生的學習狀態，學生有高達7成來自弱勢家庭。化仁國中學生族群多元，包括原住民、閩南、新住民、客家等，多數孩子的父母依靠打零工維生，或是從事農漁牧業的工作，許多學生來自隔代教養家庭或清寒家庭。

由於孩子普遍學習成就低落，蔣佳珈與老師們總是絞盡腦汁，規畫提升學習興趣的相關活動，她說，「化仁國中的老師真的非常了不起，不但要當老師，還要當父母，除了照顧孩子的生活起居，還要關心成長中青少年的心理狀態，更要讓這些孩子走上學習的正軌。」

化仁國中長期推動閱讀與思辨課程，蔣佳珈說，「我們注意到很多學生家裡是沒有書的，父母自己也不讀書。」弱勢的家庭背景，讓孩子欠缺閱讀力與思辨的能力，判斷力不夠，也很少有自己的想法跟觀點。

她表示，「閱讀米其林」與「小論文萬花筒」兩門校訂課程就是用來提升孩子閱讀的能力，以及找問題的核心，想出解決辦法。

蔣佳珈認為，課程實施幾年下來，許多孩子開始更主動參與活動與競賽，且變得更勇敢，自信心大幅地提升，敢於說出自己的看法。

化仁國中附近沒有一間補習班，這裡是孩子唯一學習的場域。蔣佳珈說，「以前這裡的孩子缺乏未來感，也對未來缺乏想像力，他們因家庭的弱勢出身會先自我否定。」而家長們為了生計，疲於奔命，時常覺得孩子只要「快樂」就好，「但是我們身為老師知道，只有『快樂』，不足以讓孩子面對未來的挑戰，在『學習』這一塊，學校要責無旁貸地扛起來。」

父母 補習 隔代教養

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