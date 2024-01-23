內閣看守至520 教長潘文忠：在崗位盡心盡力

總統大選結束，內閣將看守至5月20日新總統上任，教育部長潘文忠表示，期間仍會在工作崗位上盡心盡力。針對即將到來的新會期，預計推動營養午餐專法，維持午餐品質。

行政院長陳建仁日前率內閣總辭，但獲總統蔡英文慰留，內閣將看守至520。對此，潘文忠今日接受媒體聯訪時表示，今年2月開始有一些已經規劃確定的政策，像是從寒假開始的公立幼兒園延托、拉近大學公私立學校學雜費差距與相關配套，以及學貸降低申請門檻、住宿生住宿補貼，都會在新的學期積極推動。

立法院新會期即將在2月1日開議，潘文忠表示，各界關心營養午餐專法，國教署先前有在做相關準備，希望能在新的會期立法，維持午餐品質。

被問到520後的去向，潘文忠表示，教育部長的人選是準總統賴清德及新任行政院長的職權，他在工作崗位上還是會盡心盡力，推動外界關注的營養午餐專法，也讓教育持續發展。