專家票選10大性與情感教育事件 提MeToo、少子化解方

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會今日公布「台灣10大性與情感教育新聞事件」，排行首位的是「56％未婚族想結婚生子」，MeToo事件、新生兒人數創新低也都入榜。兩會透過新聞事件提醒社會，面對MeToo風波與婚育困境，「學習健康親密關係」才是處方。

台灣性教育學會及華人情感教育發展協會兩會從2020年開始，連續4年聯合辦理「台灣10大性與情感教育新聞事件選拔」，經推薦及票選選出。其中，排行首位的事件為今週刊發表的「2023年台灣婚育意願大調查」，調查發現有56％未婚族想結婚生子，兩會認為，這代表少子女化問題關鍵在於「不婚」而非「不生」，而「不婚」的關鍵在於「缺乏經營親密關係的能力」。

兩會表示，政府長期將政策重心放在降低育兒經濟負擔，未能提升國民經營健康親密關係的能力，改變婚育價值觀。因此，呼籲政府應正視台灣「婚育包裹」的文化特性，系統性地加強年輕世代對健康親密關係的學習，對症下藥才能有效因應少子女化。

兩會票選第3名的議題，則是MeToo浪潮曝性平意識不足。台灣性教育學會常務監事、輔大公衛系副教授鄭其嘉及台灣性教育學會理事長、經國管理暨健康學院幼保系副教授毛萬儀認為， MeToo風暴鼓勵支持並關懷受害者勇於揭露傷痛，進而檢視社會權力結構的不對等，是否是造成弱勢一方遭受性侵犯案件的溫床，甚至讓受侵害者噤聲。

鄭其嘉及毛萬儀指出，性騷擾、性侵害的防治需要家庭與學校教育的共同合作，避免對「性」抱持狹隘的隱晦遮掩。因此，呼籲政府重視情感關係與性教育在校園中的落實與實踐，以打造更積極、正向、友善、健康的親密關係環境。

另外，兩會說明，「新生兒人數再創歷史新低」已連續4年進榜，可見人口快速減少與老化已成為國安重大危機。第4名「親密關係受暴者男性增至23%」顯示愈來愈多男性從傳統家庭暴力當中的加害者變成受害者，並勇於承認自己需要幫助，也提醒在親密關係暴力當中需要加強對「隱形暴力」的覺察與保護。

兩會認為，面對MeToo風波與婚育困境，「學習健康親密關係」才是處方。台灣情感關係與性教育的不足已讓台灣人成為愛無能的世代，情感關係與性教育的本質就是愛的教育，重點在學習建立健康親密關係。