快訊

財神爺下凡幸運兒是你嗎？大樂透1.16億頭獎1注獨得 獎落這縣市

2024年企業最愛大學生調查！成大再次奪冠 這兩所學校成最大黑馬

黃捷加入民進黨湧言會 趙天麟曬合照、王定宇曝她加入原因

選後陸生來台變數多 學者：陸方對新政府「留校察看」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換，海基會副秘書長蔡孟君11日證實，包含吉林、重慶、陝西、廣西等省市都有學校作出相關宣布。本報資料照片
大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換，海基會副秘書長蔡孟君11日證實，包含吉林、重慶、陝西、廣西等省市都有學校作出相關宣布。本報資料照片

日前傳陸方陸續於總統大選前暫緩陸生交換、研修生來台，總統大選方落幕，教育界人士表示，推測大陸短期研修生來台應不會全面暫停，但也呼籲我方應釋出善意，如將大陸各類人士來台一覽中納入大學教授，讓隨團教師不用再循專案辦理；重啟擬定學位生簡章，才有利後續短期研修乃至於恢復學位生交流。

世新大學副校長李功勤表示，選後大陸姐妹校並未表示欲取消研修、交換生來台，日前和校友以及台商交換意見，多認為國台辦選後發文，認為賴蕭配當選不代表台灣主流民意。國台辦沒有強烈回擊，推估陸方應不會斷然採取強硬措施，短時間內短期研修生、交換生有望持續辦理。

文化大學大傳系系主任王翔郁則形容，陸方對執政黨形同「留校察看」，陸方踩著九二共識的底線，若新政府不承認九二共識，則任何事都無法期待，未來就看賴蕭如何表態。但以現階段而言，交換生、研修生部分省份有望繼續開放來台；但也確實有省份揣摩上意取消辦理，而學位生則是想都不用想，整體而言，評估未來情勢應不會比現在好。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，近期不少大陸學校因隨團教師不能來，而取消研修生赴台交流。主因在於，內政部移民署開放大陸人士來台一覽中雖包括大專校院學位生、研修生，但不包括教師或大學教授，因此隨團教師必須辦理專案申請。

魏佳卉指出，陸委會稱根據移民署資料，稱去年已有四校、九名隨隊教師來台，但台灣大專校院一年這麼多研修和交流團，僅九名隨隊教師能通過專案審核，實則非常非常少，相信更多是審核都未過。

魏佳卉認為，若執政黨想和陸方對等交流，應將大陸各類人士來台一覽中納入大學教授，讓隨團教師不用再辦理專案來台，簡化程序；再者，台灣從2020年起就未擬定陸生學位生招生簡章，也建議恢復制定簡章、開出名額，先釋出善意。

陸生聯招會總幹事余兆棠則回應，有學生才有訂簡章的必要，「否則程序反向了。」大政策不變作法及不變，陸聯招不可能向任何一方政府施壓，僅能配合辦理。

教師 移民署 大學教授 陸生 國台辦 陸委會

延伸閱讀

國研院超精密加工聯合實驗室啟動 邀10所大專校院加入

中產階級收入減少…陸鋼琴銷量斷崖式崩跌 業者嘆未來恐做不下去

群益證致力推動ESG RPA專案成效亮眼

隨隊教師不能來 大學端證實陸多校取消交換生計畫

相關新聞

家長投訴國小生被霸凌遭吃案 新北教育局證實：校方行政失職

新北市某國小遭爆有學生被同學霸凌，甚至栽贓為小偷，家長不滿向校方投訴卻被「吃案」。教育局表示，經查證屬實，已函文學校檢討...

竹市候用校長甄試遭疑黑箱 教育處認「成績單有誤」：絕無內定

新竹市中小學校長候用人員甄選成績單計算方式竟與甄選規定不同，遭質疑黑箱作業、甄選結果不正確。竹市教育處今天坦承成績單有誤...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

選後陸生來台變數多　學者：陸方對新政府「留校察看」

日前傳陸方陸續於總統大選前暫緩陸生交換、研修生來台，總統大選方落幕，教育界人士表示，推測大陸短期研修生來台應不會全面暫停...

成大圖書館長北上接國圖 教育部：借重其經驗與實績

國家圖書館長曾淑賢今天退休，國家圖書館館長職務，自2月1日起將由成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。至於選任王涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。