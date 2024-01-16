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全球前2％頂尖科學家 45歲王涵青接棒國圖館長：任重道遠

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
新任國圖館長由國立成功大學教授兼任成大圖書館長王涵青出任，今校方證實確有此事，將借調2年。王涵青表示「任重道遠」。圖／擷取自成大官網
新任國圖館長由國立成功大學教授兼任成大圖書館長王涵青出任，今校方證實確有此事，將借調2年。王涵青表示「任重道遠」。圖／擷取自成大官網

國家圖書館館長曾淑賢今退休，新任國圖館長由國立成功大學教授兼任成大圖書館長王涵青出任。今成大證實確有此事，將借調2年。王涵青表示「任重道遠」，有幸從實驗室的科學家，因喜歡教育不斷朝著此方面發展，也謝謝前後兩屆校長信任她任職成大圖書館，以至於能接任國圖館長，這都是所有圖書館界一起努力、相互合作的結果。

45歲的王涵青學經歷相當亮眼，是中山醫公共衛生系學士、台大海洋研究所碩士動物學研究所博士，更擔任過東京海洋大學博士後研究員，研究專長是蝦類疾病、水產病毒學等。進入成大後，她一路從助理教授升等到特聘教授，去年更入榜「全球前2％頂尖科學家榜單」之年度科學影響力排行榜。目前她除了是成大生物科技與產業科學系特聘教授、成大前瞻蝦類養殖國際研發中心主任，108年起更任成大圖書館長，任職期間更獲教育部「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」等實績。

王涵青更從民國108年開始也擔任圖書館界相關委員會職務，曾任中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員等，目前仍是台灣電子學位論文聯盟發展委員會委員，經歷相當豐富。

擔任起國圖館長一職，王涵青說「任重道遠」，目前照著國家的發展政策及整體規畫進行，回想起有幸能得成大前後兩任校長的信任擔任起成大圖書館長一職，以至於現在接任國圖館長，這都是所有圖書館界一起努力、相互合作的結果。

不過有部分資圖界人士認為，大學圖書館和國圖是不同檔次，她是否適任仍保有疑慮。王涵青對此表示，國家圖書館所背負的國家典藏，更需要和學界碩博士論文典藏都有聯繫，過往在圖書館界有很多委員會、研討會等都有參與在其中。當然不同圖書館都有其相對應的任務，但是相信所有的圖書館界都是緊密合作、相互扶植且良善的單位。

圖書館 成大 館長

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