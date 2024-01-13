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118課綱時程 國教院：規畫中
國教署前署長吳清山昨出席台灣教育研究社學術研討會時提到，教育部預定於一一八年發布一一八課綱，但他認為一二○年左右應較有機會。
吳清山表示，一一八年就要發布新課綱有困難，在於總綱需提前於一一五年公布，屆時各界一定又有不同意見，如核心素養是否保留、如何精進等爭論。
國家教育研究院長鄭淵全回應，國教院正研議一一八課綱，當時雖釋出一一八時間點，「但是否真的是一一八還不知道」，只是讓國人有個預期。新課綱會沿用一○八課綱優勢；部分課綱內容佳，但落實有落差，也會嘗試於下一波課綱調整。
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