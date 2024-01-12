118課綱上路有困難？ 前國教署長吳清山指民國120年才有機會

教育部國教署前署長吳清山今天出席台灣教育研究社學術研討會，他表示，教育部預定於民國118年發布118課綱，但社會一定有不同意見，認為民國120年左右應比較有機會。

台灣教育研究院社今舉辦「12年國教推動10年成效評估學術研討會」，吳清山應邀出席會談舉行專題演講，他於會上表示，教育部預定於118年發布最新課綱，「但我感覺啦，直覺的，120左右比較有機會。」

吳清山說，118年就要上路有困難，在於總綱預計115年公布，屆時各界一定又有不同意見，如核心素養是否保留、如何精進，過去是稱基本能力，現在改用核心素養，「還是118要用什麼養，這個吵翻天了。」我們大家拭目以待。

專題演講主持人、台灣教育研究院社社長黃政傑則表示，上一輪課綱於108年推動，以國小6年來說，要到114年才算過完一輪。現在一輪都還沒結束，新的一輪又即將到來，如何擬定期程教育單位應該說清楚。