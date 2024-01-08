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台家盟盼會考不為升學、讓學生願意學習 教育部回應了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣家長聯盟上午在立法院舉行「孩子的安全 國家一定要全給」記者會，說明關於校園安全的解決方案。記者林伯東／攝影
台灣家長聯盟上午在立法院舉行「孩子的安全 國家一定要全給」記者會，說明關於校園安全的解決方案。記者林伯東／攝影

去年年底發生的國中生割頸案引起許多校園安全相關爭議，台灣家長教育聯盟主張要讓學生願意學習，國中教育會考不再作為升學依據。對此，教育部回應國中會考是為確保國中學生的學力品質，免試入學會納入多元學習表現等比序項目，就算參採會考成績，比序比重也不得超過總分1/3。

台家盟針對校園安全問題提出9個解決方案，包含落實專業分工、提升學校教學和行政的專業能力，修訂課綱，以及讓社區與學校形成支持系統等等，期待未來當選的總統、立委候選人，可以藉此維護學生的安全。其中，台家盟主張應修訂課綱，大幅改變學習樣態，使學生願意學習，具體做法之一是讓國中教育會考回歸學習檢測，不再作為升學依據，由各校自行會考，讓國中升高中成為真正的免試入學。

對此，教育部表示，依照國民小學及國民中學學生成績評量準則規定，國中會考的主要目的是確保國中學生學力品質，所以在各科的評量結果以三等第四標示方式呈現。教育部也強調，免試入學參考項目不只有國中會考成績，如果學生報名人數超過學校核定招生名額，會依照各就學區自訂的「比序項目」進行比序，比序項目包括：學生志願序、就近入學、扶助弱勢、學生畢（結）業資格、均衡學習、適性輔導、多元學習表現、國中教育會考等8大項目。

且為降低國中畢業學生升學壓力，教育部表示，國中會考成績得列為比序項目，但列為比序項目時應採等級、等級加標示或運用加權採計方式，且比序比重不得超過總分1/3。

國中教育會考 教育部 升學

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