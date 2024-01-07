民團盼修108課綱喊挺區桂芝 明午1點8分將繞教育部秀「禮義廉恥」

北一女中國文教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦的記者會上，批評108課綱是「無恥課綱」，新三自運動協會明日將再舉辦活動，透過在教育部外開車繞行並秀出「禮義廉恥」字樣，來要求重新修訂108課綱。

新三自運動協會將於明日下午舉行「揚聲響應修改108課綱運動」，活動進行的方式是在下午1點08時開車繞過教育部，並以順時針方向環繞教育部，在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣、或氣球等，訴求是重修108課綱。

新三自運動協會表示，從1994教育改革思潮成為台灣教育主流之後，一切價值觀向西方看齊，卻不考慮東西文化的差異，導致國文去經典、歷史去脈絡、公民去道德、英數理淺碟化，所有學科能力退化。新三自運動協會批評，教改唯一成功的只是虛幻國家意識、解構是非觀、模糊禮義廉恥，讓學生以為「無恥」也可以是一種選擇。卻不知道「無恥」與「惡」零距離，台灣已面臨退此一步即無死所的境地。

日前區桂芝在新三自運動協會所舉辦的記者會上指出，108課綱降低文言文比例、刪除顧炎武的「無恥」，批評是「無恥課綱」。新三自運動協會呼籲大家加入1月8日下午1點08分舉辦的「揚聲響應修改108課綱運動」，用行動表達心聲與對區桂芝等人的支持，「這是一次台灣教育自救的運動，這更是一次希望讓台灣青年有機會看得到未來，以及轉身迎向光明的運動」。