桃園模擬會考寫作測驗爭議 教育局：規劃收回試卷

桃園市教育產業工會今天說，桃園市去年的教育會考試模擬寫作測驗有缺失，應重新閱卷、延後選填志願期程；桃園市教育局說，規劃收回寫作測驗試卷另做評分，但不影響選填志願。

桃園市政府教育局去年12月20、21日舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗。

桃園市教育產業工會今天發布新聞稿指出，接獲桃園市立文昌國中會員陳情，該校在這場教育會考試模擬測驗中，九年級全年級人數有405人，四級分含以上只有47人，與111學年度的全年級人數356人、四級分含以上295人對比，比例極端異常。

工會質疑，承辦廠商、康軒文教集團在寫作測驗參考本訂立的具體評分規準偏頗，和會考具體評分規準悖離，寫作測驗題目的兩點說明和表述也有模稜兩可、敘述不清的問題。

工會也說，過去寫作測驗的閱卷規則是2至5個閱卷老師評閱1份作文，康軒這次卻只有1名閱卷者評閱1份作文，導致各校間及前後屆成績差距太大，品質大打折扣。

工會認為，本次寫作測驗自出題至評閱都存在嚴重的信度、效度缺失，桃園市政府教育局應宣布重閱寫作測驗卷，延後選填志願期程，以維護試模擬公平性。

康軒集團表示，事關學生權益，由教育局統一處理，康軒全力配合和協助。

桃園市教育局則向中央社表示，會考試模擬只是讓學生熟悉考試流程和作業程序、落點參考，因為是一次性的處理原則，不會再重複閱卷和延後選填志願期程。

教育局說，考量這次康軒只有1名閱卷者評閱1份作文，為增加公平性，預計將寫作測驗試卷收回，再找1名閱卷者來評閱，讓學生從優計分作為模擬考試的參考，但不會影響選填志願。

教育局也說，閱卷老師都是從嚴認定和批改，標準並沒有浮動，關於寫作測驗命題及閱卷部分，考量以往均由桃園市教師批閱，之後將引入輔導團提供建議及協助，會更貼近全國評閱規準。