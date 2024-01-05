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釣魚台是誰的 區桂芝：學生寫日本

聯合報／ 記者李芯／台北報導
社團法人釣魚台教育協會今天舉行「無恥、無漁、棄主權：從課綱及教科書揭露我國釣魚台教育危機」座談，北一女教師區桂芝出席批判執政黨的釣魚台政策。記者邱德祥／攝影
社團法人釣魚台教育協會今天舉行「無恥、無漁、棄主權：從課綱及教科書揭露我國釣魚台教育危機」座談，北一女教師區桂芝出席批判執政黨的釣魚台政策。記者邱德祥／攝影

北一女教師區桂芝日前批評一○八課綱是「無恥」課綱言論，引發討論。釣魚台教育協會昨召開記者會，批評一○八課綱與各版本教科書關於釣魚台的內容，過分簡略，對領土主權說法過分中立，同時涉有去歷史、反中意識形態化等問題。

區桂芝則分享，曾設計保釣文學的相關作業，卻有學生從網路上蒐集資料，將釣魚台寫成日本的，「這樣的答案是否令人錯愕？誰造成的？」「民進黨總統候選人賴清德對釣魚台主權有什麼想法？」

蘇澳區漁會理事長蔡源龍問學生釣魚台是誰的，第一位舉手的小朋友竟說是日本的。

教育部強調，教科書有明確列入釣魚台列嶼屬於中華民國。

釣魚台 課綱 區桂芝

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