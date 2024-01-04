國中生割頸案 教育部拍板校安檢查機制分例行、緊急抽查2樣態

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今上午邀集相關團體討論學校輔導人力增置事宜，教育部主任秘書廖興國（右起）部長潘文忠、國教署長彭富源接受媒體聯訪。記者許維寧／攝影
教育部今上午邀集相關團體討論學校輔導人力增置事宜，教育部主任秘書廖興國（右起）部長潘文忠、國教署長彭富源接受媒體聯訪。記者許維寧／攝影

新北市某中學日前發生學生入校後持刀械殺害同儕事件，引起各界輿論。教育部今天上午即邀請教師、家長團體、六都代表討論輔導管教議題，以及如何強化高關懷學生中介教育、建立高關懷輔導機制等進行研議，歷時4個半小時討論。教育部長潘文忠會後表示，外界關心攜帶違禁品入校等行為，檢查機制上將區分為例行抽查、緊急抽查等樣態，若執行緊急抽查時，可免除人員陪同，最快今年二月即可上路。

教育部長潘文忠於會後表示，「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」需根據實務需求調整並強化配套，目前歸納後續處理方向。包括明確界定特定學生條件，以及校園安全檢查機制。

潘文忠指出，輔導檢查機制上將區分為例行抽查、緊急檢查2種態樣。其中緊急檢查可區分為特定學生、非特定對象及學生宿舍態樣，後續將就例行抽查、緊急檢查人員類型、人數及必要性、是否增設全班性的安全檢查持續研議相關機制，但進行緊急檢查時，可免相關人員陪同。

潘文忠指出，今天也增加注意事項第29點陪同人員彈性措施。就高中學生會幹部陪同部分，彈性尊重學生會是否參與，如學生會向學校提出陪同參與意願，則學校不可拒絕。

潘文忠也說，本次也明定安全檢查作業流程，包括由學務處安排適當場所進行以保護學生隱私，並提供學生權益說明書宣讀，無論是例行搜查獲臨時緊急搜查，過程全程錄影；若查獲違禁品，由學務處予以沒收或保管，進行拍照保存、留存紀錄，涉及違法事項時通報警方協處。

潘文忠談到，教育現場碰到若師長、學生已察覺部分學生攜帶危險物件，需做緊急處置，但現行做法較難應對緊急狀況，因此應對突發狀況時由教育部提供較適宜的準則，但也要求搜查時均須留存紀錄。過去老師擔心，檢查過程中可能引發衝突甚至惹上官司，因此給予學校明確操作準則，不讓教師過於擔心。

至於「如何強化高關懷學生過渡性中介教育措施」，潘文忠也說，離開少年觀護所後進入學校需有比較適合的中介措施。目前得出共識，建立個案輔導評估機制，並就個案適應銜接情形建議後續計畫，以利能順利入校入班；教育部與地方政府及縣市在地社區關懷據點或民間團體，協力擴充及建置中介措施與基地。

而在校園輔導量能上，潘文忠也說，持續推動高中以下學校增至輔導人員，期望人力增補可提早完成，國中預計於114學年完成；國小則提前至116學年度完成，以充實各級學校輔導量能。

潘文忠 機制 教育部

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