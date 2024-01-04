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國寶「翠玉白菜」也可這樣玩 引領反思勾勒出「天菜就是我」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影

台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，今年適逢台南400，故宮文物翠玉白菜南下展出，一般人雖然都聽過翠玉白菜，但並未深入探究。老師吳秀莉以翠玉白菜為主題課程發想設計，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，來命名、勾勒出「天菜就是我」的寓意。

吳秀莉說，她以翠玉白菜為主題發想設計課程，引導學生探索反思，從白菜寓意清白以及葉邊昆蟲寓意多產多子做出發，協助學生思考生活中還有哪些蔬菜是有寓意的呢？例如芹菜象徵勤學；蔥寓意聰明等。108課綱強調反思的重要，因此引用法國哲學家笛卡兒的名言「我思故我在」，進行「我思，我不菜」的反思活動，引導學生思考自己名字的由來是否有特別的涵義，或是親朋好友對自己的期待，加深學生對自我的好奇。

「追求自我了解是人一生重要的課題，而越能了解自己的人越快樂」，她說，心理學「周哈里窗」理論，提供能夠了解自己和他人的參考架構，有公開我、盲目我、隱藏我和未知我4個區塊，因此以此為架構，引導學生思考「我是一個甚麼樣的人、別人眼中我是一個甚麼樣的人，最後我想要成為什麼樣的人」。

網路流行語常說「你是我的菜」，意指你是我喜歡的類型，而「天菜」就是極致，翠玉白菜在國人心中也有完美的代表，因此透過南美館的協助，結合周哈里窗理論，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子來命名。

吳秀莉表示，當學生完成自我形象的設定後，將化身為巧奪天工的生命造型師，對自我做實際形塑，假想自己是翠玉白菜，打造最愛的自己，能勾勒出「天菜就是我」。學生們的創意十足，有人想成為「小矽菜」，因為石英和自己的名字同音，而石英的組成是二氧化矽，期勉自己像顆堅硬的石英，將所有的煩惱都反射出去，做個快樂自己，成為人生中的主宰。有人想成為「小美人魚菜」，寓意學習小美人魚的勇氣和奉獻；有「領導菜」，希望自己具備溝通領導才能；有「外向菜」，是個擅長交朋友的人。

有學生說，「自己的專屬白菜會加上6塊腹肌，是因為我認為現代女性就是要堅強，要靠自己。」白菜塑型鑰匙圈的製作，除了培養同學們學習用報紙做骨架的細膩手藝，不局限於翠玉白菜原本的形狀與色彩，巧妙運用輕黏土3原色來混色，更讓大家發揮創意，打造自己專屬的白菜個性娃娃。

台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中攜手南美館推館學合作課程，引導學生思考最愛的自己會是甚麼樣子，進行命名和寓意，勾勒出「天菜就是我」，打造自己專屬的白菜個性娃娃。記者鄭惠仁／攝影

翠玉白菜

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