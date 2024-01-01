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家長校門獻花哀悼枉死國中生 新北2日赴中央研商校安

中央社／ 新北1日電
新北校園學生命案引起社會關注，許多民眾不捨年輕學生枉死，持續獻花表示哀悼，1日晚間警衛室外的人行道，仍有3束獻花倚靠在圍牆邊。中央社
新北校園學生命案引起社會關注，許多民眾不捨年輕學生枉死，持續獻花表示哀悼，1日晚間警衛室外的人行道，仍有3束獻花倚靠在圍牆邊。中央社

新北發生校園暴力事件引發震驚，校方設置追思小站，校門外今晚持續有家長獻花哀悼死亡學生。教育局說，2日將由副市長朱惕之率隊到中央開會，研商校園安全與輔導、銜接教育。

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。學校安全成關注焦點，家長團體2日將前往教育部門口舉行「校園不安全，家長不放心」記者會。

各界倡議應檢討相關輔導及管理機制，教育局晚間說，2日將由副市長朱惕之帶領教育局團隊前往中央開會，討論少年法院裁定或交付返回社區及校園的少年，從少年觀護所、感化教育返校，是否需要中介教育（中途學校、類學校）以過渡銜接。

市府說，也將提案中央重視學校輔導教師與專業輔導人力短缺、流動率高的議題，盼增加資源，投入增補校園輔導人力。

案件引起社會關注，許多家長不捨年輕學生枉死，多日來，持續獻花表示哀悼；中央社記者今晚實際到校門口觀察發現，警衛室外的人行道，仍有3束家長的獻花倚靠在圍牆邊。

教育局副局長劉明超晚間接受記者電訪表示，除外界的關懷，校內也設置追思小站，由學生自發寫卡片或獻花、摺紙鶴祝福與思念。校方與教育局家庭教育中心都持續陪伴家屬，給予身心支持。

劉明超表示說，被害學生的父親透過學校轉達，沒有發起任何募款活動，網路上的「親友募款」發文都不是真的，請大家不要遭有心人士利用。

事件引發憤怒民眾肉搜並在網路公布資訊，因涉案2名男女學生都未成年，新北地方法院去年底要求社群媒體要將相關個資、照片下架，以免觸犯少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法。

但有網紅宣稱不怕罰款，宣稱近日要租下廣告車，在市區行駛廣告車，公開涉案少年長相；此舉已經引起新北市警局、市府社會局高度關注，密切追蹤後續發展。

國中生 割喉案

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