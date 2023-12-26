教育部頒藝術教育貢獻獎 3人獲終身成就獎

教育部今日舉行第10屆「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，本次共有3位教授獲得終身成就獎，除了在藝術方面有所成就，也長年致力於藝術教育。在學校方面，台東的關山高工將原住民族教育納入藝術課程，新北市十分國小將舞蹈、音樂、陶藝元素融入藝術體驗，獲得績優學校獎。教育部長潘文忠表示，藝術教育的落實需要教育夥伴的協助，因此感謝得獎者為藝術教育所做的努力。

第10屆教育部藝術教育貢獻獎「終身成就獎」得主共有3位，分別為台師大美術系名譽教授陳景容、台藝大兼任教授蘇峯男及中教大退休教授張淑美。

現年90歲的陳景容專精濕壁畫、馬賽克、油畫、水彩、粉彩與版畫等多媒材創作，不僅在藝術、學術方面成就斐然，對於社會貢獻也不遺餘力。張淑美致力推動美術教育，培育了許多藝術教育的尖兵與藝壇新秀，參與師專、師院以及國民小學美勞課程標準的起草與修訂工作。蘇峯男是台灣水墨畫界的重要人物之一，擅長大自然與山水花卉，其教學風格也對台灣的水墨畫教育產生了深遠的影響，特別注重學生個人的特點和風格，鼓勵學生發揮創意和自由探索。

位於台東的關山高工獲得績優學校獎項，教育部表示，這是第一所將原住民族教育納入藝術群課程的學校，培育原住民族文化創意產業人才，使傳統文化永續傳承。獲獎的新北市十分國小則將「藝術體驗」融入舞蹈、音樂、陶藝等元素，並將天燈再生紙行銷至澳洲姊妹校。在個人教學傑出獎項方面，新北市復興國小教師林岑怡擔任新北市藝術領域輔導員，透過藝術教育結合特教社會技巧課程，融入音樂治療元素。台東縣大王國小教師張釋月則研發推廣在地教材，足跡遍及偏鄉及台東市區學校。

在頒獎典禮上，教育部長潘文忠致詞表示，教育部藝術教育貢獻獎辦理至今已經第十年，但真正要落實到位還是需要所有教育夥伴的協助，因此特別要感謝所有得獎的團體、學校及個人，長期以來在台灣各個角落為藝術教育所做的努力。

教育部自103年起辦理「教育部藝術教育貢獻獎」，並設「終身成就」、「績優團體」、「績優學校」、「教學傑出」及「活動奉獻」等5大獎項，112年第10屆「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮於今日在國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，共有27個團體及14位個人獲獎；獎項辦理迄今，共有259個績優學校、團體及132位個人獲獎。