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家長怨「沒幫換衛生衣」害小孩流鼻水 幼教老師嘆：我不是貼身保母

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣變冷，身體如果沒有保暖很容易感冒，尤其小朋友抵抗力更弱。示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage
天氣變冷，身體如果沒有保暖很容易感冒，尤其小朋友抵抗力更弱。示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage

天氣變冷，身體如果沒有保暖很容易感冒，尤其小朋友抵抗力更弱。而近日一名幼教老師發文訴苦，多名家長抱怨小孩回家咳嗽、流鼻涕，怪老師沒有在他們流汗時即時幫忙換衛生衣，讓他心累直呼：「我只是幼教老師，不是貼身保母！」引起網友熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，前幾天下班就接到6名家長來電，抱怨小孩回家都咳嗽、流鼻涕，覺得老師們沒注意孩子流汗，並即時幫他們換衛生衣跟加強保暖。「天氣這麼冷，室內外溫差很大，之前園長有規定天氣太冷就停止小孩課後到外面玩，結果被一票家長反對，規定只能取消，現在又怪我們放任孩子到戶外玩，然後又不幫忙換衣服」。

原PO抱怨，他一個班級有24個寶貝，雖然有一個老師跟2班配置一位助教，但也不可能時時刻刻注意到每個孩子的狀況。「不讓孩子出去，家長覺得我們保護過頭，放孩子出去跑到流汗，感冒又是我們的問題，幼教老師也是人不是神，平常忙教材還要幫孩子餵藥、餵飯已經很忙了，請不要一有事情就打來質問，你們的寶貝已經大班、不是小班了，這種事情拜託自己教！」

貼文曝光後，網友也紛紛回覆，「歡迎加入幼教業」、「我以前幼稚園老師都叫我們自己換衣服，午睡自己收睡袋欸」、「他們都把老師當萬能的」、「我不太相信有家長會反對『天氣太冷，停止戶外活動』這事情」、「不然幼稚園老師只要負責上課教書就好了？」、「看留言就明白為什麼現在一堆小孩連基本生活能力都沒有，一代不如一代呀」。

也有網友建議，親師溝通其實很重要，「我覺得若老師有此想法可以建議家長回家時也要適當提醒小孩，出去外面玩要多穿衣服，或是天氣很冷，就盡量在室內活動。要多提醒小朋友，如果有聽不懂的，老師也要多幫忙提醒。幼教老師真的很辛苦，但若能做好家長與老師之間的溝通，會更有利於孩子的發展」。

幼教 幼稚園

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