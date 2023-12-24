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區桂芝再批課綱 籲文白比50％

聯合報／ 記者林佳彣許維寧／台北報導
北一女中國文老師區桂芝出席「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」。記者林佳彣／攝影
北一女中國文老師區桂芝出席「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」。記者林佳彣／攝影

歷史教育新三自運動協會昨再邀北一女教師區桂芝等人，第四度總體檢蔡政府教育政策，揭露一○八課綱下的教育現場及危機。區桂芝呼籲教育部，拿掉國文課綱，放棄推薦選文篇數，把文白比例恢復到百分之五十；中山女中退休國老師段心儀則批評，一○八課綱縮減基本學科時數，自主學習是教育部應付各種質疑的話術。

對此，教育部表示，將持續蒐集課綱實施的意見，作為下一波課綱研修參考。

區桂芝表示，胡適時代國弱民愚，百分之九十以上是文盲，才推動白話文運動，速成教育，卻傷害優質傳統文化，影響至今。例如有國立大學生不知道元月就是一月，也有大學生將「杭」州南路念成「坑」州南路，更有國立大學研究生說中華民國是十九世紀建立；改作文一篇超過十個錯別字不罕見，成語張冠李戴更不用說。

「到底還要被意識型態綁架多久？」區桂芝批靠中國文學、歷史吃飯的人蒙蔽良知，否定文化瑰寶，是枉讀聖賢書的斯文無賴；她也引用管仲「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡。」檢視當朝，就可以知道「為什麼台灣現在被說成世界上最危險的地方」。

區桂芝昨也呼籲攻擊她的綠營網軍「幡然醒悟、起義來歸。」她說，切切實實的覺悟就是「知恥近乎勇」。

師大附中歷史老師蘇信宇認為，歷史課綱各科授課時數不足，學生應在國中具備歷史時序的基本架構，但教學現場學生歷史時序薄弱，事件與人物認識也不足。歷史主題偏向公民議題討論的趨勢，忽視歷史著重時序變遷的主體性。

歷史教育新三自運動協會理事長吳昆財說，區桂芝直言課綱「全面性敗壞」，大家內心有感慨卻恐懼，曾有一名師大附中老師答應出面，卻因家人擔憂到吃不下飯，最終連文字稿都不敢寫，時值選舉期間，教師們擔心如同區桂芝成箭靶。

區桂芝 課綱 教育部

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