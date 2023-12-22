就學服役3+1台大擬放寬學分上限 學生會憂恐遭濫用
配合義務役恢復一年，台大今召開教務會議提出「國立台灣大學學士班學生就學期間服役彈性修業實施要點」，但台大學生會表示，就學服役制度給予學生大量修業彈性，但申請資格缺乏審查機制，僅憑「有意願」、無需任何證明就可以享受方案優待，制度上亦無大學期間徵召入伍的強制力，恐有被濫用之虞。
教育部配合國防部推出就學服役3+1方案，學生可於大學四年內修讀完課程並服役，方案適用於94年次後出生、剛升大一的役男。近期不少大學召開教務會議並通過彈性修業要點，台大今上午舉行教務會議，討論服役彈性修業實施要點草案討論，但因學生會反對緩議。
台大教務處根據教育部指引提出彈性修業實施要點，就學役男每學期學分上限從原本25學分，放寬為31學分；原校際選課不得修習與本校同名課程，以及校際課程學分數不得超過總學分數31規定均放寬。
但學生會指出，現行制度下無法確定提出申請的役男，是否將在大學就學期間服役。在役政與學籍脫鉤的制度設計下，就學役男申請時，大學無從得知申請者是否會被列入徵集對象，也無法得知役男體位。如全面開放「有意願」者均能申請就學服役彈性修業，申請者享受福利後即便沒有服役，也無任何懲罰。
學生會指出，制度表面上專為就學役男設計的制度，卻可能導致學生濫用，從而破壞了學校原訂的修業規定。非但背離立法目的，對於女性也失公平。
學生組織呼籲教育部、國防部與國安會，儘速與各大學討論，認真考慮大學端與學生端建議，研擬合適資格限制與配套措施，杜絕日後就學服役制度遭到濫用的風險。
台大表示，對於3+1方案，依據學校既有規範都已可以實施，因此未受影響，台大至今也無學生提出申請。今日會議中進行要點修正主要目的是配合教育部，將現散列於既有規範中與「在學役男」身分的相關內容用專章載明。
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