快訊

寒流來襲…樹林高中生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 校方致歉、教育局這麼說

嘉義老婦行走路口 遭運菜貨車撞擊輾壓慘死輪下

評／捐公益是民進黨用來違規漂白的遮羞布？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 樹林高中致歉 教育局促杜絕不當管教

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳。圖／翻攝樹林高中網站
樹林高中禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳。圖／翻攝樹林高中網站

入冬首波寒流來襲，全台各地氣溫恐到10度或以下，大家外出都穿起保暖衣物。不過，青年民主協會指出，新北市樹林高中卻禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳，有學生甚者累積跳至2000下，質疑校方違反教育部規範。新北市教育局表示，持續要求各校維護學生權益與健康為優先，杜絕各類不合宜管理措施；校方也為此致歉，立即調整措施。

記者致電樹林高中校長曹永央未獲回應。不過，據轉述，部分學生違反服儀是因沒穿校服，會懲罰跳開合跳是因為學生不想寫自省書，學生自己提出用開合跳替代，未來將調整該項措施。

教育部2020年修正「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，規定天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物。青年民主協會說，今年10月起陸續收到多位樹林高中學生反映，吳姓生輔組長及官姓校安人員，在校內取締學生衣物外穿，被抓到就被要求罰開合跳或寫生輔表，有學生因此累積跳逾400下開合跳，更甚者累積至2000下。

青民協指出，依照法規，學生服儀違規僅能正向管教措施、口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省及靜坐反省，生輔組老師卻在社群平台上指體能訓練是學生選擇的，明知穿便服要寫反省書，還是一堆人穿又一堆人不喜歡寫反省書，「開合跳只是正向管教的選擇」，批內容根本是違法鐵證。

青民協認為，市府應立即要求樹林高中召開校事會議，調查涉體罰、不當管教的教師，並普查校內多少學生曾遭體罰數百下開合跳，今年監察院已糾正嘉義市政府包庇市內國中以體能訓練為名要求學生開合跳，新北市府切勿重蹈覆轍，應依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動調查。

新北教育局說，經了解，學校處置措施未符相關規定的部分，校方表示確有疏失致歉，已立即調整相關處置措施。近期寒流來襲，教育局將持續要求各校維護學生權益與健康為優先，杜絕各類不合宜管理措施。

此外，教育局每學年皆通函周知各級學校重申服儀管理重點，如有未依照教育部服儀規範原則，均督請各校立即改善。

青年民主協會指出，新北市樹林高中卻禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳。圖／青年民主協會提供
青年民主協會指出，新北市樹林高中卻禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳。圖／青年民主協會提供

服儀 教育局

延伸閱讀

新北真有「品」!教育部「品德教育特色學校」獲獎校數3連霸

青民協指樹中生違服儀遭罰開合跳 校方：無體罰

入冬首波寒流特別冷？ 賈新興：跟氣候值最低溫比低5度

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

相關新聞

禦寒衣物外穿累罰2000開合跳 青民協批樹林高中違法

近日氣溫急劇下降，台灣青年民主協會表示，從今年10月開始一直到這周，多位樹林高中學生陸續向協會反映，生輔組吳姓組長和官姓...

大專明年調薪4%7成職員恐淪加薪孤兒 教團批打假球

高教工會今天召開記者會指出，明年起軍公教調薪4%，但迄今仍有七成大專校院職員、逾2.1萬人未明令保障調薪。該2.1萬人包...

學生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 樹林高中致歉 教育局促杜絕不當管教

入冬首波寒流來襲，全台各地氣溫恐到10度或以下，大家外出都穿起保暖衣物。不過，青年民主協會指出，新北市樹林高中卻禁止學生...

國防部砍國防學士班計畫 立院決議繼續研議辦理

國防部停辦國立清華大學等校國防學士班，立法院外交國防委員會通過臨時提案，要求國防部針對同意續辦的大學，研議繼續辦理國防學...

【重磅快評】教育部對毒品或盡責師長零容忍？

桃園市翁姓高中教官接獲學生通報有學生販、吸毒，報警後順利破獲學生販毒、向上溯源，卻遭教育部認定處置不當記過。翁不服提行政...

獲傑出教育事業家獎 康軒董座談信念：許孩子美麗未來

康軒文教集團董事長李萬吉今年5月獲大同大學頒發名譽博士學位，昨再獲中華民國私立學校文教協會所頒發第7屆私校傑出教育事業家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。