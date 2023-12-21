學生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 樹林高中致歉 教育局促杜絕不當管教

入冬首波寒流來襲，全台各地氣溫恐到10度或以下，大家外出都穿起保暖衣物。不過，青年民主協會指出，新北市樹林高中卻禁止學生外穿保暖衣物，學生被抓到遭體罰開合跳，有學生甚者累積跳至2000下，質疑校方違反教育部規範。新北市教育局表示，持續要求各校維護學生權益與健康為優先，杜絕各類不合宜管理措施；校方也為此致歉，立即調整措施。

記者致電樹林高中校長曹永央未獲回應。不過，據轉述，部分學生違反服儀是因沒穿校服，會懲罰跳開合跳是因為學生不想寫自省書，學生自己提出用開合跳替代，未來將調整該項措施。

教育部2020年修正「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，規定天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物。青年民主協會說，今年10月起陸續收到多位樹林高中學生反映，吳姓生輔組長及官姓校安人員，在校內取締學生衣物外穿，被抓到就被要求罰開合跳或寫生輔表，有學生因此累積跳逾400下開合跳，更甚者累積至2000下。

青民協指出，依照法規，學生服儀違規僅能正向管教措施、口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省及靜坐反省，生輔組老師卻在社群平台上指體能訓練是學生選擇的，明知穿便服要寫反省書，還是一堆人穿又一堆人不喜歡寫反省書，「開合跳只是正向管教的選擇」，批內容根本是違法鐵證。

青民協認為，市府應立即要求樹林高中召開校事會議，調查涉體罰、不當管教的教師，並普查校內多少學生曾遭體罰數百下開合跳，今年監察院已糾正嘉義市政府包庇市內國中以體能訓練為名要求學生開合跳，新北市府切勿重蹈覆轍，應依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動調查。

新北教育局說，經了解，學校處置措施未符相關規定的部分，校方表示確有疏失致歉，已立即調整相關處置措施。近期寒流來襲，教育局將持續要求各校維護學生權益與健康為優先，杜絕各類不合宜管理措施。

此外，教育局每學年皆通函周知各級學校重申服儀管理重點，如有未依照教育部服儀規範原則，均督請各校立即改善。