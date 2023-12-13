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創見「偏鄉棒球種子計畫」 攜手國手培育女子棒球新星

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見偏鄉棒球種子計畫， 今年攜手中華國手共同灌溉女棒新星。圖／創見提供
創見偏鄉棒球種子計畫， 今年攜手中華國手共同灌溉女棒新星。圖／創見提供

創見（2451）今（13）日舉辦第八屆「偏鄉棒球種子計畫」的棒球教學營，再度點燃女子棒球的熱血野球魂，邀請中華女子國手陳曉梅及陳禹璇擔綱教練，前往今年度國小棒球聯賽軟式女子組季軍的「五股國小」授課，精粹兩位國手國際賽事經驗並設計女子專屬訓練課程，藉由營隊教學紮根兒少球員們的基礎概念及技巧。創見資訊更贈予球衣、球具等硬體設備，為更多女孩種下希望種子，讓她們投入在學習棒球的樂趣中，一同在球場上奮力追逐夢想

創見「偏鄉棒球種子計畫」自2015年啟動以來，致力推動台灣棒球發展，為偏鄉棒球隊孩童搭建夢想舞台，鼓勵兒少球員勇敢追夢。此計畫已邁入第八年，跨足13個縣市、23所國小、超過六百人次。今年棒球教學營延續這份熱情，積極支持女子棒球，促進女孩們在棒球領域的成長，由中華國手陳曉梅、陳禹璇設計專屬女子棒球的訓練課程，並親自傳授投球、打擊、防守與跑壘等棒球訓練，培養兒少球員對棒球的熱誠與堅持。

除了棒球教學營，創見「偏鄉棒球種子計畫」亦持續贊助球隊所需的球具、球衣等硬體設備，除五股國小外，今年棒球種子亦撒播至苗栗通霄國小及台南億載國小，以實際行動推動台灣棒球發展，鼓勵、孕育更多偏鄉小球員對於棒球的熱忱與夢想，為台灣棒球注入全新活力。

創見身為台灣25大國際品牌，長期挹注資源支持台灣青少年運動發展扎根。「偏鄉棒球種子計畫」深入走訪全台各地偏鄉、致力少棒球員培育，將棒球種子散播到全台各地。此外，創見也持續贊助許多籃球、排球、壘球與熱舞大賽等高中賽事，並連續十年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定。未來必延續初心、善盡企業社會責任，積極推動國內各項青年體育運動，培育更多台灣棒球新星，為國家的運動事業繼續注入奮鬥的熱血與力量。

偏鄉 夢想 運動

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