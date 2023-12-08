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獨／改學生數學段考成績拿高分 高雄一高中老師遭記過
高雄市南區一所高中今年初發放數學科段考考試成績，部分學生發現成績竟然變高分，向家長和學校反映。因數學成績牽涉到升學公平性，校方著手調查，發現是一名陳姓教師將班上部分學生的成績改高，學校發現錯誤，透過教學研究會，一一更正回復學生成績，事後已將該名陳姓教師記大過處分。
據了解，發生高中老師竄改學生數學成績，讓學生刻意拿高分的事件發生在今年初、上學期的段考期間，由於有學生發現部分學生數學科成績有異，於是向家長和學校反映。
校方表示，因學科成績牽涉到升學，會影響升學公平性，知曉此事後立即著手調查。經調查後，發現這名陳姓教師因求好心切，涉嫌將部分班上學生的數學成績改高，學校發現錯誤後，透過教學研究會，一一更正回復學生成績。
校方指出，事發後，已將陳姓教師送學校獎懲會予以記過處分，並調離班級，同時向家長說明；校方表示，這名教師平日教學認真，事後也深具悔意，至於涉及偽造文書部分，檢警正調查中。
高雄市教育局接獲校方調查報告後，依涉案情節重大，但未達解聘、不續聘或停聘程度，10月核報市府將陳姓教師記一大過處分。
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