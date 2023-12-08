教團調查：少子化政策滿意度最低、學生能力弱化需改善

台灣教育政策與評鑑學會等團體今舉行「面向教育・面向總統－親師生的教育許願單」論壇，並公布網路民調結果。重要教育議題滿意度上，以教學正常化、維護學生多元學習權益滿意度最佳；雙語政策、少子化政策則最低。民眾也認為，課程教學評量方面，學生整體基本能力弱化最需改善。

報告人、台師大教育系教授王麗雲指出，問卷調查時間為今年10月12日至11月12日，以網路進行調查，總計回收4219份問卷。有效問卷身份包括教師、家長、學生、教育行政人員等，詢問近四年來教育發展評分、數個重要議題滿意度調查，以及期待改進事項。

王麗雲表示，整體教育發展評分上，受測民眾均認為相較四年前，除國民小學教育發展滿意度下降外，其他如國民中學教育、高中職教育、高等教育等滿意度均上升。

再者，王麗雲也說，調查以5.5分以上為正向，以下為負向，民眾對學前教育評價最佳，家長、教師、教育行政人員甚至社會人士等都給予6分以上的評價；高等教育評價則最低，多數受測者都將其列為評價最差的教育階段。

至於重要教育議題滿意度上，王麗雲指出，該項調查以2.5分以上為正向評價，其中教學正常化、維護不同學生多元學習權益均獲得2.5分以上正向評價，但雙語教育政策只獲得2.1分、少子化因應政策更只有2.0分，敬陪末座。

問卷也詢問於課程教學評量上最需改善項目，王麗雲談到，44%的受訪者認為學生整體基本能力弱化最需要改善，其次則為未能因材施教，再者則是課程與實務就業連結欠佳。若綜觀受訪者身份，教師、家長、校長等受測者均認為學生基本能力弱化最需要改善，但學生則不認為自身能力弱化，反而認為最需改善的是「未能因才施教」。

教育團體也對民眾發放「許願單」，暨南大學教育政策與行政系馮丰儀表示，題目詢問希望未來四年，總統與教育部應優先辦理的事項為何，每人最多可提三項。經綜整後，民眾最希望優先檢討雙語教育政策，多認為配套措施不足；其次則是行政減量，期望充實專職行政人力；以及加強家庭教育推廣，提升家長對家庭教育的認知。

中正大學師資培育中心教授林永豐則分享各教育學會建言，課程與教學學會認為政府應正視雙語教育推動困境，先穩健推動師資培育、務實推動；地方教育發展協會則表示，中央和地方應強化跨層級組織的協調整合，如現行課程治理、教師專業發展系統等都可再重新檢視，減少多頭馬車現象避免造成教師負擔。