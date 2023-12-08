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北一女師轟無恥課綱 李家同：遺憾沒看到教育部替108課綱辯護

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
李家同表示，遺憾的是，只看到批評108課綱的文章，從來沒看到教育部替108課綱辯護。本報資料照片
李家同表示，遺憾的是，只看到批評108課綱的文章，從來沒看到教育部替108課綱辯護。本報資料照片

北一女中的國文科老師區桂芝日前批108課綱是無恥的課綱。清大榮譽講座教授李家同表示，一女中老師對108課綱有嚴厲的批評，教育部應該有所反應。

李家同表示，最近網路上很多在傳北一女中老師對108課綱的一些批評。他一直在批評108課綱，認為不該減少必修課，「網路上也沒有什麽人傳我的想法」，教育部當然可以完全不理。可是一女中老師的影片卻引起相當多人的注意，他看了以後也有點困惑，因為他發現108課綱刪掉了范仲淹寫的「岳陽樓記」。他背不出「岳陽樓記」的全文，但十分欣賞最後的一句「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，這是非常精彩的文句。「岳陽樓記」被刪，實在令他吃驚。

「可是我相信教育部絕對可以替108課綱辯護的」，李家同表示，遺憾的是，我們只看到批評108課綱的文章，從來沒看到教育部替108課綱辯護。

他說，一女中老師對108課綱的嚴厲批評，對國家社會是有重大影響的。一個社會如果只聽到批評政府的聲音，而聽不到政府反駁的聲音，其結果是，社會永遠對很多議題有對立的兩派，而且互相無法溝通。

李家同表示，他很誠懇地希望我們的社會是一個和諧的社會，而不是一個有尖銳對立的社會。因此，希望教育部能夠對一女中老師的批評有所反應。「我相信教育部一定有能力解釋清楚刪掉那幾篇文章的原因」。

108課綱 教育部 李家同

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