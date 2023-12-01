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校長憂懲處冷處理受傷教師 校園公共意外責任險難理賠

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教育產業總工會表示，教育部補助各縣市投保「校園公共意外責任保險」，但保險公司若發現，只要教師受傷原因非校園設施管理缺失，便會稱此非承保範圍不予理賠。圖／全教產提供
全國教育產業總工會表示，教育部補助各縣市投保「校園公共意外責任保險」，但保險公司若發現，只要教師受傷原因非校園設施管理缺失，便會稱此非承保範圍不予理賠。圖／全教產提供

全國教育產業總工會今表示，教育部補助各縣市投保「校園公共意外責任保險」，但保險公司若發現，只要教師受傷原因非校園設施管理缺失，便會稱此非承保範圍不予理賠，代表校長需坦承設施或管理疏失，保險公司才考慮理賠。但若校長坦承疏失，則依法恐需懲處，導致校長多不願意回覆保險公司，讓受傷教師遭冷處理。

全教產理事長林碩杰表示，校園公共意外責任保險109年時提供身體傷亡每人新台幣600萬元，保險期間每一縣市最高賠償6億元：但到112年，身體傷亡每人剩520萬元，保險期間每縣市總保險金額剩3.2億，師生保障嚴重縮水。

林碩杰指出，108年未屬承保範圍只有1件，占全年案件之0.1%；109年未屬承保範圍便高達479件，占全年案件之43.9%；110年未屬承保範圍有309件，占全年案件33.4%；111和112年未屬承保範圍的件數均個別超過130件，代表除108年外，其餘年度未屬承保範圍案件均不在少數。

林碩杰表示，據基層或受害者家屬反應，保險公司多以「非學校設施設置或管理有欠缺，未屬承保範圍」未予理賠，代表除非校長坦承設施或管理「有疏失」，保險公司才願考慮是否理賠。

林碩杰也指出，不理賠的癥結點在於，若學校校長承認設施或管理疏失，則依公務人員懲戒法等辦法，校長恐面臨減俸或記過申誡等懲處，因此導致校長均不願回覆保險公司接續處理，受傷教師權益因此遭冷處理。

新北市教育產業工會理事長吳添寶也談到，先前有教師於校外站導護受傷，保險公司稱地點於校外不屬於理賠範圍，現在校內則因校長不承認管理疏失，也遭認定為不理賠範圍，「真的很奇怪，不管校園內外都有理由。」

全教產認為，教師工作複雜多元，若發生意外事故卻僅得到「與學校無關」的答覆，形同對基層潑冷水，也對教師極不公平。呼籲教育部，針對校園公共意外責任保險出險案件，於一定範圍內應賦予學校免被懲處的但書，以便學校處理善後，維護師生權益。

保險 教師

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