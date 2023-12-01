三總統候選人教育政策只側重撒幣 教團批缺乏全面思維

總統大選進入倒數，全國教師工會總聯合會今召開記者會，公布9月中行文藍白綠三陣營總統候選人教育議題回應。全教總表示，候選人均認同教育應是翻轉階級的途徑，但也對教育往資本傾斜、反重分配現象沒有深刻感受，因此對教育政策只停留在撒錢補助層次，缺乏整體思維。

全教總9月時向總統候選人提問，是否認同教育是窮人翻轉未來的希望？以及是否擔心教育市場化將進一步擴大貧富差距？又是否同意課徵資本利得稅、提高賦稅負擔率，讓教育促進階級流動。

全教總理事長侯俊良表示，該題回應重點，應著墨於當國家政策逐漸朝資本主意傾斜，該如何調整租稅負擔率以提升教育公共化。賴清德陣營雖認同「高收入高負擔」，但未具體談論如何執行，反而只重述了前陣子推動的補助政策，似乎認為靠補助就能促進階級流動，沒意識到教育反重分配現象，看不出對問題的理解程度以及具體做法。

再者，侯俊良也說，侯友宜陣營認為應提高教育經費，但也未從租稅面處理，認為要提高補助卻未說明錢從哪裡來。再者，侯友宜雖指出偏鄉困境，但同樣停留在補助金費與設施，未看見偏鄉工作稀缺和留不住青年等地理、人口因素，不是靠補助就能改變結構性問題，總統候選人的格局應看得更全面。

至於柯文哲陣營，侯俊良則表示，柯文哲陣營認為應將所得稅由累進稅率改為分離課稅，代表認同不同收入者，應有更合理的賦稅負擔；且認同一定規模跨國企業，至少需繳交15%稅金。但對於如何進一步把賦稅收益轉化為公共資本則無具體內容，只提出優先落實網路平權、提高教育經費，停留經費規劃層次。

侯俊良指出，總統候選人均認同教育是窮人翻身的希望，但政策多只停留在補助層次，未回應如何開源。事實上，台灣的租稅負擔率僅13.2％，應真正擴大教育經費，面對租稅負擔率落後歐美先進國家的事實，才有望支撐高教公共化的理想。

全教總文宣部主任羅德水也指出，且當前收稅主要來源為受薪階級，而賦稅制度不應再偏袒資本家與富人，建議應對企業課增資本利得稅，從改變稅收來源做起提高租稅負擔率，再配合修正《教育經費編列管理法》拉抬教育經費下線，才有足夠經費落實公共化教育，翻轉教育反重分配現象。