快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造山坡上最美學習空間！茄苳國小多功能風雨教室啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
風雨教室位啟用後，市長高虹安與茄苳國小羽球校隊於風雨教室切磋球技。圖／新竹市政府提供
風雨教室位啟用後，市長高虹安與茄苳國小羽球校隊於風雨教室切磋球技。圖／新竹市政府提供

新竹市府投入6818萬元將茄苳國小老舊風雨教室拆除重建，這次工程是創校62年來最大改造，歷經五百多天工期。市長高虹安說，市府利用原本的地景地貌打造山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，不僅可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場，使用上也更多元有趣，期盼孩子們將來都能夠在此新落成的空間盡情揮灑汗水。

教育處說明，全新的風雨教室內有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，加上乾式砌石收整地形高低落差，使學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。此外，乾式砌石也營造出自然感，全新多功能教室整體視覺通透，更在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過景觀土坡降低風雨教室的壓迫感。

教育處指出，另因受地勢及校內可用建築基地位置影響，考量工程永續性，這次工程也透過校園整體規畫，將施工動線填土拓寬保留成為通道，使原本不利工程施作的因子，新設階梯與通道連結操場及校園環境轉換為新通道，以利後續風雨教室維護管理便利性，讓校園防災、活動及維護管理動線能更加順暢。

茄苳國小校長張淑玲表示，新建的風雨教室位於校園北側山窩處，建物後方林木密集，自然原生態狀態保持良好，隨處可見蟲、鳥、蝴蝶、小動物等出沒，是市區內少數可以做為生態教學基地與露營地的校園環境。

張淑玲說，感謝熱心公益、捐地興學的曾漢輝先生，願意無私把此片地捐給茄苳國小，讓茄苳學子們有個可以遮風避雨的學習場所，同時也感謝市府、學校團隊、工程團隊全力推動，共同打造出豐富多功能的校園環境，更是茄苳國小創校64週年最佳生日禮物。

新建的風雨教室位於校園北側山窩處，建物後方林木密集，自然原生態狀態保持良好。圖／新竹市政府提供
新建的風雨教室位於校園北側山窩處，建物後方林木密集，自然原生態狀態保持良好。圖／新竹市政府提供

教室 露營 張淑玲

延伸閱讀

深坑老街要道平埔橋除鏽工程 下周起夜間封閉近一周

烏日籃球場光電頂棚工程坍塌 台中運動局：究責嚴辦 

CIP渢妙離岸風場工程合約啟動 拚2027如期併網

福建推動與金馬「小四通」 陸曝廈金大橋動工新進展

相關新聞

跟進公立大學教師明年調薪 東海大學董事會1分鐘拍板通過

行政院宣布明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。東海大學召開董事會決議跟...

領航行動通訊天線研究 翁金輅榮膺教育部終生國家講座

中山大學電機工程學系講座教授翁金輅開發新世代多天線系統技術，為國際上行動通訊天線研究領域的主要領先者。他以深耕多年的行動...

打造山坡上最美學習空間！茄苳國小多功能風雨教室啟用

新竹市府投入6818萬元將茄苳國小老舊風雨教室拆除重建，這次工程是創校62年來最大改造，歷經五百多天工期。市長高虹安說，...

高齡自主學習申請踴躍 獲補助團體成長到221團

活到老、學到老不只是口號，教育部補助高齡自主學習團體，申請越來越踴躍，112年度獲得補助的數量成長到221團，較去年增加...

慎防人工智慧系統偏誤 國科會承諾積極推動倫理研究

立法院今天舉行教育文化委員會審議國科會預算，立委指出，生成式人工智慧發展讓更直觀、更人性化的人機互動成為可能，但人工智慧...

開放印度移工引熱議 學者：10萬移工不如1萬留學生

近期印度移工議題引發討論，清華大學印度中心副主任方天賜認為，印度人口多、留學生多，台灣正好有能量可舒緩印度大專教育供給失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。