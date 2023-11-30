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打造山坡上最美學習空間！茄苳國小多功能風雨教室啟用
新竹市府投入6818萬元將茄苳國小老舊風雨教室拆除重建，這次工程是創校62年來最大改造，歷經五百多天工期。市長高虹安說，市府利用原本的地景地貌打造山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，不僅可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場，使用上也更多元有趣，期盼孩子們將來都能夠在此新落成的空間盡情揮灑汗水。
教育處說明，全新的風雨教室內有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，加上乾式砌石收整地形高低落差，使學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。此外，乾式砌石也營造出自然感，全新多功能教室整體視覺通透，更在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過景觀土坡降低風雨教室的壓迫感。
教育處指出，另因受地勢及校內可用建築基地位置影響，考量工程永續性，這次工程也透過校園整體規畫，將施工動線填土拓寬保留成為通道，使原本不利工程施作的因子，新設階梯與通道連結操場及校園環境轉換為新通道，以利後續風雨教室維護管理便利性，讓校園防災、活動及維護管理動線能更加順暢。
茄苳國小校長張淑玲表示，新建的風雨教室位於校園北側山窩處，建物後方林木密集，自然原生態狀態保持良好，隨處可見蟲、鳥、蝴蝶、小動物等出沒，是市區內少數可以做為生態教學基地與露營地的校園環境。
張淑玲說，感謝熱心公益、捐地興學的曾漢輝先生，願意無私把此片地捐給茄苳國小，讓茄苳學子們有個可以遮風避雨的學習場所，同時也感謝市府、學校團隊、工程團隊全力推動，共同打造出豐富多功能的校園環境，更是茄苳國小創校64週年最佳生日禮物。
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