領航行動通訊天線研究 翁金輅榮膺教育部終生國家講座

中山大學電機工程學系講座教授翁金輅開發新世代多天線系統技術，為國際上行動通訊天線研究領域的主要領先者。他以深耕多年的行動通訊天線研究、終端MIMO多天線系統開發，及天線人才培育等傑出貢獻，榮膺教育部終生榮譽國家講座。

中山大學表示，翁金輅從1990年起研究平面天線理論與應用設計，學術研究表現獲Research.com學術網站2022年科學排名電子電機工程領域全球前1000頂尖科學家第99名、台灣第一；在Google Scholar中的文章被引用次數超過3萬5千次，發表的期刊與會議論文逾900篇，並取得美國、歐洲、中國、日本、南韓及台灣等地300多項專利，深具國際影響力。

翁金輅2016年得到教育部第20屆國家講座，今年又再次獲得教育部第27屆國家講座，成為教育部終生榮譽國家講座，並曾獲多次國科會傑出研究獎、教育部學術獎等榮譽。研究成果「手持式無線通訊裝置天線設計」列入國科會50周年（1959-2009）—科學50，也就是半世紀來台灣50項重要科學研究主題之一。他率領研究團隊發明專利和智財技術移轉，與產業界合組研究聯盟，舉辦重要國際學術會議，提升台灣在國際天線研究領域的知名度與影響力。