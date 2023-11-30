快訊

副教授升等未過屬違法否決 台大被判國賠10萬

冷戰國師季辛吉：冷酷的美國國務卿，變熱情的中國代言人

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

領航行動通訊天線研究 翁金輅榮膺教育部終生國家講座

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學電機工程學系教授翁金輅獲教育部終生榮譽國家講座。圖／中山大學提供
中山大學電機工程學系教授翁金輅獲教育部終生榮譽國家講座。圖／中山大學提供

中山大學電機工程學系講座教授翁金輅開發新世代多天線系統技術，為國際上行動通訊天線研究領域的主要領先者。他以深耕多年的行動通訊天線研究、終端MIMO多天線系統開發，及天線人才培育等傑出貢獻，榮膺教育部終生榮譽國家講座。

中山大學表示，翁金輅從1990年起研究平面天線理論與應用設計，學術研究表現獲Research.com學術網站2022年科學排名電子電機工程領域全球前1000頂尖科學家第99名、台灣第一；在Google Scholar中的文章被引用次數超過3萬5千次，發表的期刊與會議論文逾900篇，並取得美國、歐洲、中國、日本、南韓及台灣等地300多項專利，深具國際影響力。

翁金輅2016年得到教育部第20屆國家講座，今年又再次獲得教育部第27屆國家講座，成為教育部終生榮譽國家講座，並曾獲多次國科會傑出研究獎、教育部學術獎等榮譽。研究成果「手持式無線通訊裝置天線設計」列入國科會50周年（1959-2009）—科學50，也就是半世紀來台灣50項重要科學研究主題之一。他率領研究團隊發明專利和智財技術移轉，與產業界合組研究聯盟，舉辦重要國際學術會議，提升台灣在國際天線研究領域的知名度與影響力。

翁金輅表示，第五代行動通訊（5G）與未來（B5G／6G）通訊系統的技術開發，對國家科技發展極為重要，但在智慧手機有限的空間中不易實現高隔離度多天線系統，適應手握環境條件也仍是一項挑戰。若能在終端配置高效能的多天線系統，將能有效增進5G及未來B5G／6G終端使用者的體感傳輸速度。他致力研發6G中高頻高階MIMO多天線系統與其系統效能驗證，以大幅增加終端頻譜效率和吞吐量，提供未來6G新增頻帶應用，滿足高速率與廣覆蓋的行動通訊需求。

中山大學電機工程學系教授翁金輅獲教育部終生榮譽國家講座。圖／中山大學提供
中山大學電機工程學系教授翁金輅獲教育部終生榮譽國家講座。圖／中山大學提供

教育部 專利

延伸閱讀

教團批強迫教師參加本土語培訓 國教署：尊重學校意願

南投縣中小學大躍進 許淑華：班班有大屏2年斥資6000萬

竹北就學逆勢成長！ 六家高中114年增36間新教室

離譜！草屯鎮學產地 教育部租賃民間業者竟興建宮廟

相關新聞

跟進公立大學教師明年調薪 東海大學董事會1分鐘拍板通過

行政院宣布明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。東海大學召開董事會決議跟...

領航行動通訊天線研究 翁金輅榮膺教育部終生國家講座

中山大學電機工程學系講座教授翁金輅開發新世代多天線系統技術，為國際上行動通訊天線研究領域的主要領先者。他以深耕多年的行動...

開放印度移工引熱議 學者：10萬移工不如1萬留學生

近期印度移工議題引發討論，清華大學印度中心副主任方天賜認為，印度人口多、留學生多，台灣正好有能量可舒緩印度大專教育供給失...

台大校長：校際合作 才能收到好學生

台灣正與印度洽簽移工合作備忘錄，但教育團體表示，只討論移工甚為可惜，印度就學人口龐大，建議亦可引入一萬名留學生，緩解少子...

教團批強迫教師參加本土語培訓 國教署：尊重學校意願

國教署日前要求部分學校派教師參加本土語文認證培訓，全國教育產業總工會今日批評教育部是強迫現職教師參加，且本土語師資培育誘...

台大在學碩博生入不敷出淪血汗兼職 教團提「2方案」改進

國立台灣大學研究生協會日前發布「2022年台大研究生收支與勞動調查報告」，報告指出，台大在學研究生面臨低時薪、高工時等勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。