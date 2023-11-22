幼教、中小學、私大兼任師薪酸 教團轟政府調薪大小眼

蔡政府近推動調高公立大學教師學術研究費，及承諾補助私校比照公校教師調薪，但教育現場「加薪」呼聲仍不斷。教團指出，政府應同步提升中小學、幼兒園教育工作者待遇；高教工會則稱五十八所私立大專校院已卅年未調漲兼任教師鐘點費，正式以「最久未調升兼任教師鐘點費的大學」名義，申請金氏世界紀錄。

政府近期不斷釋出教育利多，但中小學及幼兒園教育工作者明顯感覺被冷落。全教總文宣部主任羅德水昨天在記者會中直言，政府「補助真的太大小眼」，要求政府應同步提升中小學教師待遇；全教總理事長侯俊良認為，教師待遇條例法制化後，行政體系應回歸法治，將調薪、年終工作獎金與加班費的計支內涵，納入主管職務、導師與特殊教育等職務加給中。

高教工會昨也赴教育部召開記者會，指全台高達五十八所、六成私立大專校院，已卅年未調漲兼任教師鐘點費。工會表示正式以「最久未調升兼任教師鐘點費的大學」名義，申請金氏世界紀錄，要求教育部檢討兼任教師待遇。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，近卅年來，我國人均ＧＤＰ、物價等翻倍成長，唯獨兼任教師薪資在教育部縱容下凍漲，若以助理教授的六三○元鐘點費計算，一名兼任助理教授月薪僅二點二萬，導致兼任教師須到處奔波兼課才能顧生計，當事人過勞，也影響學生受教品質。

針對中小學、幼兒園教育工作者待遇，教育部長潘文忠表示，中小學明年會調薪百分之四，至於導師費、特教津貼等不在薪資調漲項目內，教育部這幾年持續努力，代理、代課鐘點費已調高，會從衡平及物價等因素考量，適時調升。

至於私校兼任教師鐘點費，潘文忠說教育部去年已拍板，私校若欲調整兼任教師鐘點，由教育部補助七成，將持續和私校溝通，盼私校增加兼任教師鐘點。