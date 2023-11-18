學者籲消費券後可發終身學習券 學費列所得稅扣除額　

黃昆輝教授教育基金會今（11/18）舉行「建構學習型社會，提升國家競爭力」焦點座談記者會。與會學者建議，政府為了促進經濟近年均發放消費券，建議也可發放終身學習券，提供學習使用；再者，也呼籲所得稅列舉扣除額時，可納入終身學習費用。

董事長黃昆輝表示，世界上無論是國與國、企業與企業間，乃至各行各業都面臨求生存不能被淘汰的處境，因此基金會調查，受訪者也多期盼，企業界能率先成為學習型組織。而學習型社會更是國家提升競爭力的因素，國家應調整資源、策略，有計畫且有步驟地推進。

空中大學前校長陳松柏則指出，應將終身學習變成一種生活習慣，為此，政府可透過教育宣導，但也能嘗試透過租稅獎勵等，塑造讓民間企業乃至於家庭個人願意投入終身學習的環境。

陳松柏建議，所得稅法第17條列舉扣除額，除了大學學費以外，也可增列終身學習費用，鼓勵國人終身學習；更可以積極發放終身學習券，提供學習費用支持、讓國人投資未來。

陳松柏談到，應比照勞保、健保帳戶，或者健保就醫用藥帳戶，讓每一個國民都有終身學習帳戶。國人能於完成學習後，透過數位化建檔保存，並可透過身分證字號等認證即時調閱，作為往後升學、就業乃至於轉職、升遷的參考。

成人及終身教育學會理事長楊國德則表示，建構學習型社會有3個層次，包括滿足全民終身學習需求；再者則是發展終身學習機構，推動學習型組織和城市；以及營造終身學習文化，三者互有連貫，個人、組織、社會都有努力的重點和建構方針。

楊國德認為，學習型社會會是未來新型態的理想社會，社會中充滿學習機會，且有能力支撐實踐終身教育的需求，期盼政策能跟上時代。