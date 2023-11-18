台灣首位、亞洲僅5人 台師大光電所教授獲全像騎士獎

國立台灣師範大學今天表示，理學院光電工程研究所特聘教授鄭超仁於光學領域表現卓越，今年度被正式延攬進入由世界各地光學、全像知名專家學者組成的精英團體「國際全像騎士團」（International Order of Holoknights），也是台灣首位獲得殊榮的學者。

國際全像騎士團由全像學領域的先驅博士Hans Rottenkolber於1988年創立，每年僅有一位新成員在精英光學領域中經由此團體認可而獲選產生。迄今為止，自1988年以來，全球共有30人被授予全像騎士（Holoknight）榮譽頭銜。

國際光電工程學會總裁（SPIE President）和全像騎士團會士Bernhard Kress日前宣布，教授鄭超仁對於啟蒙光學全像領域具有巨大貢獻，授予鄭超仁作為該騎士團成員的所有特權和榮譽，並授予「Sir Chau-Jern from Taipei」頭銜以及全像騎士所象徵的全像冠軍佩劍。

台師大指出，鄭超仁是台灣首位全像騎士獎得主，並名列亞洲僅有的五名全像騎士團成員。並按照傳統，鄭超仁由去年的獲獎者SPIE總裁Bernhard Kress代表授予2023年度全像騎士頭銜與佩劍。

鄭超仁表示，獲得此獎項完全出乎意料，但也要感謝家人與來自台灣、世界各的地同事的幫助，才能於教學研究上獲得此項成就認可。

台師大表示，鄭超仁是現代全像術和光學領域代表性人物，研究範圍涵蓋資訊光電、光學計量學、數位暨電腦全像術、深度學習等專業領域，已發表了逾百篇現代全像術研究論文。