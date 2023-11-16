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台師大調查：逾5成國人不了解自己所屬族群文化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
師大國文系教授鍾宗憲表示，近8成6國人認為落實文化教育的方式應是行動參與、直接感受體驗，而非光讀書。記者許維寧／攝影
師大國文系教授鍾宗憲表示，近8成6國人認為落實文化教育的方式應是行動參與、直接感受體驗，而非光讀書。記者許維寧／攝影

國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊，針對「國人對於文化、文化教育的看法」進行調查，發現逾5成國人，自認不了解自己所屬原生族群文化。但也有8成5的國人認為，先了解自己的文化比了解他國文化重要，更認為落實文化教育最重要的方式並非閱讀學習，而是直接參與體驗。

台師大今舉行記者會，公布國人對於文化、文化教育的看法調查。調查中「原生族群」是指受訪者父母親所認同的族群；若父母來自不同族群，則由受訪者擇一作答，視受訪者認同為原住民新住民、漢人再延伸調查。

師大國文系教授鍾宗憲表示，調查指出，國人族群身份認同中閩南人約7成5，客家人約1成1，其次如大陸各省、 原住民、新住民等均不滿1成，和台灣族群占比一致。

調查顯示，有關國人對自己所屬原生族群文化的了解程度，鍾宗憲表示，即便政府近十年來做了很多努力，但高達5成2的表示不了解，4成6受訪者則表示了解。其中以外國籍新住民最高，了解者占比達6成3，其次則為原住民5成7、閩南人4成8，但不了解是一回事，高達9成1的國人仍認同所屬的原生族群文化。

鍾宗憲也說，除認同自己原生族群文化，也有8成國人願意了解其他族群文化；更有高達8成5國人認為了解自己的國家文化，應優先於認識其他地區或國家的文化，也代表欲推動國際化，國人多認同先固本。

此外，鍾宗憲也表示，調查也發現高達5成3國人認為對文化教育影響最大的是家庭教育；且更有近8成6國人認為落實文化教育的方式應是行動參與、直接感受體驗，而非光讀書。

台師大團隊也建議現行文化教育藍圖，小學階段應規劃各族群節俗教材，並增加俚語、諺語等項目，甚至可透過簡易傳統文獻閱讀，銜接國高中課程。

綜觀調查，鍾宗憲指出，文化部曾發表《2018文化政策白皮書》，指出教育體系過往著重於國語和英語教育，使得各族群母語嚴重流失，也連帶族群文化流失。認同應區分場合使用語言，如面對不同族群時可使用國語、面對外籍人士使用英語，但如面對原生族群或參與節慶民俗活動，則可盡量嘗試使用族群母語溝通，尤其於家庭環境中實踐。

台師大調查採分層比例隨機抽樣法，並以各縣市為分層。有效樣本1077份，信心水準在95%下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊，針對「國人對於文化、文化教育的看法」進行調查，發現逾5成國人，自認不了解自己所屬原生族群文化。記者許維寧／攝影
國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊，針對「國人對於文化、文化教育的看法」進行調查，發現逾5成國人，自認不了解自己所屬原生族群文化。記者許維寧／攝影

台師大 新住民 原住民

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