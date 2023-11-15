北市力推財經素養課程進校園 與產業界合作培養學生理財、防詐

北市教育局從109學年度起推動財經素養教育，與金融界合力推廣財經課程進入高中，從最初11所學校開設選修課程，至今已有21所學校參與。教育局長湯志民表示，財經素養是現代社會不可或缺技能，特別近年詐騙手法多元，風險管理課程可讓學生對於投資、詐騙有初步概念，未來希望各校都能開設類似課程。

財經素養教育推廣課程今年度共有21所學校參與，副市長林奕華表示，規畫108課綱時，她在新北市教育局工作，當時就認為一定要加入財經相關內容，北市目前也開設超過1300小時課程，超過1.5萬學生受益，她也感謝學術界、金融界把實務經驗帶給年輕一代，幫助青年學子理解現實中理財相關瑣事。

成淵高中參與計畫以多元選修課程及自主學習課程進行，透過專門老師指導，配合財經素養講座一起進行，校長劉葳蕤表示，孩子對於財經概念會有初步瞭解，對於投資理財、金融詐騙等都有基礎辨識性，課程中也會進行議題討論、分組活動，展現全方位學習。

湯志民表示，財經素養是現代社會中不可或缺技能，課程目的是為了確保高中生能夠在畢業後具備足夠的財經知識，應對個人和職業生涯中的財務挑戰，課程當中也包含對於風險的管理，降低學生落入詐騙集團圈套的風險。

湯志民坦言，目前學校一般課程對於金融知識太少，但理財觀念卻是一輩子的事情，包含錢的分配、投資、匯率等問題，他也說有些詐騙之所以會成功，是因為人們不懂得利潤的正常來源，因此需要透過專業師資來去傳遞給學生，今年已有21校參與，目標是推廣至北市所有學校。