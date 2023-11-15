快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

北市力推財經素養課程進校園 與產業界合作培養學生理財、防詐

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
財經素養是現代社會不可或缺技能，北市教育局從109學年度起推動財經素養教育，與金融界合力推廣財經課程進入高中，從最初11所學校開設選修課程，至今已有21所學校參與。記者洪子凱／攝影
財經素養是現代社會不可或缺技能，北市教育局從109學年度起推動財經素養教育，與金融界合力推廣財經課程進入高中，從最初11所學校開設選修課程，至今已有21所學校參與。記者洪子凱／攝影

北市教育局從109學年度起推動財經素養教育，與金融界合力推廣財經課程進入高中，從最初11所學校開設選修課程，至今已有21所學校參與。教育局長湯志民表示，財經素養是現代社會不可或缺技能，特別近年詐騙手法多元，風險管理課程可讓學生對於投資、詐騙有初步概念，未來希望各校都能開設類似課程。

財經素養教育推廣課程今年度共有21所學校參與，副市長林奕華表示，規畫108課綱時，她在新北市教育局工作，當時就認為一定要加入財經相關內容，北市目前也開設超過1300小時課程，超過1.5萬學生受益，她也感謝學術界、金融界把實務經驗帶給年輕一代，幫助青年學子理解現實中理財相關瑣事。

成淵高中參與計畫以多元選修課程及自主學習課程進行，透過專門老師指導，配合財經素養講座一起進行，校長劉葳蕤表示，孩子對於財經概念會有初步瞭解，對於投資理財、金融詐騙等都有基礎辨識性，課程中也會進行議題討論、分組活動，展現全方位學習。

湯志民表示，財經素養是現代社會中不可或缺技能，課程目的是為了確保高中生能夠在畢業後具備足夠的財經知識，應對個人和職業生涯中的財務挑戰，課程當中也包含對於風險的管理，降低學生落入詐騙集團圈套的風險。

湯志民坦言，目前學校一般課程對於金融知識太少，但理財觀念卻是一輩子的事情，包含錢的分配、投資、匯率等問題，他也說有些詐騙之所以會成功，是因為人們不懂得利潤的正常來源，因此需要透過專業師資來去傳遞給學生，今年已有21校參與，目標是推廣至北市所有學校。

詐騙集團 素養

延伸閱讀

插旗北市大同區！士開砸6.8億買龍邦142坪地 擴大自有都更持份

擊劍／北市教育盃 內湖高工、中正高中分獲高中男子組及女子組團體總錦標冠軍

北市二殯將落成啟用 徵新名現「天堂中繼站」、「殯至如歸」

北市魚市場新大樓案 議員指應估收益避淪蚊子館

相關新聞

特教老師負擔大 新北研擬明年縮減授課節數

特教學生人數逐年增加，特教老師負擔極大，新北市議員黃淑君指出，新北市國小特教老師每周授課節數達19+2節，負擔較一般教師...

高等教育內外部品質保證的學生參與探析

財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心）於今（2023）年10月19日舉辦國際研討會，邀請國內外相關專家學者針對會議主題「學生參與高等教育品質保證之現況與展望」（The Present and Future of Student Engagement in Higher Education Quality Assurance）進行專題演講與討論。國立政治大學教育學系侯永琪教授於會議中發表「從亞洲品質保證的角度看高等教育外部品質保證中『學生參與』的合法性之爭辯──政策背景是否重要？」（The battle for legitimacy of “student involvement” in external quality assurance of higher education from Asian QA perspectives - Does policy contextualization matter?），本文將分享其見解並加入相關學者專家的看法來探析高等教育內外部品質保證的學生參與的現況與挑戰。

學生作為高等教育品質工作的積極參與者

財團法人高等教育評鑑中心基金會於今（2023）年10月19日舉辦國際研討會「學生參與高等教育品質保證之現況與展望」（The Present and Future of Student Engagement in Higher Education Quality Assurance），第一場專題演講由挪威奧斯陸大學（University of Oslo）教育長Bjørn Stensaker教授擔任主講人，以「品質保證中的學生參與：原則與實踐」（Student Involvement in Quality Assurance: Principles and Practices）為題，採錄影方式進行發表。

高階圖檔外流之後 故宮：比照資安署警戒專案定期演練

3月故宮發生高階數位圖檔外流，引發外界對故宮資安的疑慮。立院教委會今天審查故宮預算，黃國書等多位立委質詢資安議題。故宮院...

第27屆台法文化獎揭曉 關首奇、齊莉莎、陳逸芬獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「臺法文化獎」，9月18日在巴黎法蘭西學院召開第27屆評審會議，經評審團審...

技高實驗費多年未漲 全教總籲調整

用於技術型高中學生練習用材料及設備維護的「實習實驗費」，自一○三學年度就未調整，全教總昨指出，物價指數持續升高，太低的實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。