北市力推財經素養課程進校園 與產業界合作培養學生理財、防詐

財團法人高等教育評鑑中心基金會(簡稱高教評鑑中心)於今(2023)年10月19日舉辦國際研討會,邀請國內外相關專家學者針對會議主題「學生參與高等教育品質保證之現況與展望」(The Present and Future of Student Engagement in Higher Education Quality Assurance)進行專題演講與討論。國立政治大學教育學系侯永琪教授於會議中發表「從亞洲品質保證的角度看高等教育外部品質保證中『學生參與』的合法性之爭辯──政策背景是否重要?」(The battle for legitimacy of “student involvement” in external quality assurance of higher education from Asian QA perspectives - Does policy contextualization matter?),本文將分享其見解並加入相關學者專家的看法來探析高等教育內外部品質保證的學生參與的現況與挑戰。

2023-11-15 15:54