私校教授明年加薪教育部僅補助7成 教團批：為德不卒

行政院於6月宣布，明年起將調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，但教育部表示，若私校比照辦理，僅7成由教育部埋單。高教工會今召開記者會，指若教育部全額補助私校調薪也僅需增加12至15億經費，教育部不應違背「教師待遇條例」精神，對公私立學校有差別待遇。

高教工會日前發動連署行動，共逾80所公私立大專校院、超過500位教研人員響應，要求公私立教師待遇理應齊一。其中不少教研人員亦曾於私校任職，連署內容指出，公私立教師薪資落差形同貶低私校教師的奉獻，令人失望。

高教工會今召開記者會，理事長周平表示，教育部分別於2018、2022年兩度調整大專校院教師薪資，但正因當年教育部違反「教師待遇條例」規範，不強制公私立學校調薪需一致，僅願意對私校採取補助，才逐漸導致私立學校教師薪資和公立逐漸脫鉤。

周平指出，工會統計，國內101所私立大專院校，已有42所教師待遇跟公立學校脫鉤，在於教育部當年放任私校不必跟進調薪，形同帶頭違反平等原則。

周平談到，不少私校教師多盼到公校任職，在於勞動條件、退休福利等差人一截。教育部如今又在公私立教師間畫出差別待遇，無疑導致私校教師處境雪上加霜，差別待遇又導致私校生無法享有好的師資，後果絕對大於教育部想節省的經費。

高教工會研究員陳柏謙則指出，私立大專院校同步調漲教師學術研究加給，教育部給予70%補助共編列8.6億元。換句話說，若教育部同意全額補助，總經費也僅需12至15億元，占高等教育一年經費並不多，教育部卻不願意一步到位，行同為德不卒。

陳柏謙談到，工會要求，依照教師待遇條例，教育部應全額補助私校調整教師待遇；且同時增加對私校的財務、校務監管。又現行在私校任職的教師比公校多，若教育部仍維持補助70%，工會不排除邀集更多私校教師，直接到教育部前爭取公平待遇。

台師大英語學系教授黃涵榆也聲援私校教師，他表示，教育部過去一再錯過拉近公私立教師勞動條件的機會，加上私校長年存在惡劣的減薪、聘約等問題，「教育部不要該作為而不作為，」否則就是放任私校勞動條件惡化的共犯。

民進黨籍立委范雲也指出，台灣高教長年來薪資待遇低落，因此政府透過補助提升教師待遇，不只公校，私校當然也面臨一樣的困境，若不予私校調薪，反而是惡化公私立的差距。而經費花在教師身上，受益者也是學生，希望教育部考慮全額補助。